A Lidl Magyarország az élelmiszerfelesleg keletkezésének megelőzését különösen komolyan kezeli, amit egy olyan innovatív rendelési rendszere segít, amivel ez minimálisra csökkenthető. Ugyanakkor a legnagyobb igyekezet ellenére is marad néhány termékből, amelyeket a Lidl ezidáig is eladományozott - olvasható a vállalat közleményében. A június 1-től életbelépő jogszabállyal összhangban a vállalat immár hivatalosan is megkezdte az élelmiszermentést, és azokat önkéntes alapon, meglévő karitatív partnerei számára felajánlja.

Ám a diszkontlánc az előírtnál szélesebb körben adományoz élelmiszert, így például zöldség-gyümölccsel és pékáruval is támogatja a rászorulókat. Mindezek mellett az emberi fogyasztásra már nem alkalmas élelmiszerek állatmenhelyekre kerülnek, illetve biogáz üzemekben hasznosítják azokat. Mindezeknek köszönhetően a keletkező élelmiszerhulladék mennyisége minimálisra csökkenthető.

A diszkontlánc az élelmiszerfelesleg megelőzése mellett támogatói programjának keretében a 2021-es gazdasági év során több, mint 360 millió forint értékben adományozott élelmiszereket, ruhaneműket, tisztító és tisztálkodószereket a hátrányos helyzetű gyermekek, családok számára, illetve járult hozzá a hazai egészségügy fejlesztéséhez.

Két legnagyobb partnerén, a Baptista Szeretetszolgálaton és a Magyar Máltai Szeretetszolgálaton keresztül egy év alatt mintegy 133 ezer nehéz anyagi körülmények között élő magyar embernek segített a Lidl adományaival, míg a Heim Pál Gyermekkórház számára az elmúlt 3 év során 182 millió forint értékben biztosított élelmiszereket a kórházban fekvő beteg gyermekek egészséges étkeztetésének céljából.