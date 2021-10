Több évtizede heves viták tárgya, hogy - a sokak hiedelme szerint - "világhírű" magyar borokat vajon miért nem ismerik el eléggé külföldön. Az egyedülálló mikroklíma és termőterületek, az őshonos fajták lenyűgöző spektruma ellenére vajon miért nem egyenrangúak a hazai borok a nagy nyugati márkákkal? A rideg valóság, hogy egy olyannyira telített piacon, mint a nemzetközi borpiac, rendkívül nehéz áttörést elérnie a jellemzően igen alacsony volumenben termelő, nem kellően tőkeerős magyar borászatoknak.

Ha a világot nem is váltotta meg, de látványosan sokat tett a borászatok és pincészetek ismertségéért, sikeréért a Lidl, amely saját hálózatán keresztül juttatja el a magyar termelők borait a külpiacokra. A diszkontlánc 2020-ban rekordot döntött a borexport tekintetében, hiszen éves szinten 25 százalékos növekedést produkálva 6,3 milliárd forint értékben értékesített magyar borokat a külpiacokon. Ez az érték a teljes magyar palackos borexport 33 százalékát jelenti, így pedig a vállalat nem csak megőrizte, de tovább erősítette a Magyarország legnagyobb borexportőre címét. A Lidl Európa-szerte 12 országba 195 féle hazai bort exportált, amelyek közül a három legnagyobb felvevőpiacot Németország, Nagy-Britannia és Csehország jelentette. Legnépszerűbbnek pedig a helyi eredetű borfajták bizonyultak: a Szürkebarát, a Királyleányka, az Egri Bikavér, a Tokaji Furmint és az Irsai Olivér.

A Lidl a nagyobb, nevesebb borászatok mellett kisebb családi és kézműves pincészetekkel is együttműködik, így olyan borokat is képes a külföldi közönség elé tárni, amelyek e támogatás nélkül aligha tudnának bemutatkozni.

Az előrelépés kézzelfogható jele, hogy a 2020-as Vinagora Nemzetközi Borversenyen 15 ország 775 bora közül 3 aranyérmet kaptak a Lidl magyar borai, nevezetesen a Villányi Cabernet Sauvignon, a Villányi Cabernet Franc és a Bock Cultus Cuvée. Ugyanezen a versenyen a Champion kategória fődíjával jutalmazták a Pannon Imperial Extra Dry pezsgőt.

A sikersorozat 2021-ben is folytatódott: a nemzetközi Berliner Wein Trophy borversenyen a Lidl saját márkás, 5 Puttonyos Tokaji Aszú borát aranyéremmel díjazták.

Páratlan és mindig megújuló kínálat a hazai üzletekben

A magyar borkultúra fejlődésében jelentős szerepe van annak, hogy a minőségi borok a szaküzletek mellett a kiskereskedelmi láncok polcain is megjelentek. E téren élen járt a Lidl Magyarország, amely hosszú évek óta arra törekszik, hogy támogassa a magyar beszállítókat, ezért is indította el még 2013-ban a "Lidl a magyar beszállítókért" programot. Ennek részeként 2014-ben hívta életre a Lidl Wine Expo Hungary-t, kimondottan a hazai borászatok helyzetbehozására, a magyar borok népszerűsítésére fókuszálva. A program olyannyira sikeresnek bizonyult, hogy míg 2014-ben a vállalat 6 millió palack bort értékesített itthon és a külpiacokon összesen, ez a szám 2020-ra elérte a 28,5 milliót, ami az előző évhez képest is 21 százalékos növekedést jelent. Ebből a magyarországi üzletekben 13,2 millió palack fogyott, amely az eddigi legmagasabb a diszkontlánc történetében.

Az eredmények nem utolsósorban annak köszönhetőek, hogy a Lidl a fogyasztói elvárások maximális kiszolgálására törekszik, az évek során kiváló minőségű, elérhető árú borkínálatot alakított ki. A vásárlók immár mind a 7 hazai borrégió 22 borvidékének italaiból válogathatnak, állandó és időszakos kínálat mellett. A vállalat kiemelten fontosnak tartja a magyar beszállítóktól származó kínálat folyamatos bővítését, ezért a borválaszték évente többször megújul, ilyen esetben pedig a szezon újdonságai, az új trendeknek megfelelő borok kerülnek a polcokra. A Lidl saját borstratégiai tanácsadót is alkalmaz Herczeg Ágnes borszakértő személyében, aki útmutatást nyújt a bor kiválasztásában.

Érkeznek a szüreti újdonságok

Az áruházlánc kiváló, neves pincészetek közreműködésével készült saját házasítású borokat is kínál. Idén a "TOP100 magyar bor" kiadványba is beválogatták a szakemberek a Lidl saját házasítású borait, így a Bock Cultus Cuvée-t, a Sárkányos Cuvée-t, és a Grand Tokaj száraz furmintot. Ezek mellett a sajátmárkás pezsgő, a Pannon Imperial Extra dry és a szintén sajátmárkás Tokaji Amethyst Szamorodni is megtalálható a listán. A kiadványban szereplő nedűk közül több is kapható az üzletekben.

Október 4-től érhető el a Lidl boltjainak polcain a magyar borok legújabb kínálata és a magyar szüreti borcsomag, amelyek jelentős árkedvezmények mellett teszik elérhetővé mind a jól ismert, mind pedig a kisebb családi pincészetek, borászatok legvonzóbb termékeit.

Cikkünk megjelenését a Lidl Magyarország támogatta.