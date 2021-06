Az egyéni boltok kategóriájában 13 díjat, a kereskedelmi láncok kategóriájában 6 díjat adtak át, a támogatók és a Store Insider valamint a Tobacco magazin révén 17 különdíjjal is jutalmazták a pályázókat, és kiderültek a közönségszavazás nyertesei is a 2021-es Év boltja versenyen.

A Lidl örülhetett három kategóriában: a diszkontlánc három kategóriában is a legjobb lett: a vállalat lett az év zöldség- és gyümölcskereskedője, az év friss pékáru kereskedője, a diszkont kategóriában pedig a IV. kerületi, Görgey úti áruházzal is nyertek.

Az erdőkertesi, a Gödöllő COOP Vagyonhasznosító és Kereskedelmi Zrt.-hez tartozó kisbolt lett a legjobb kereskedelmi lánchoz tartozó üzlet. Míg a legjobb hipermarket kategóriában a Spar Magyarország futott be elsőként, a szupermarketeknél a gyulai Élésker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. A Spar emellett örülhetett az Év Online Boltja – ON + OFF – online és offline üzlettel rendelkező webáruházak eredményének is, sőt a Regnum húsüzem révén az év friss húsárú-kereskedőinek járó díját is bezsebelték.

A drogériák között a dm Kft. futott be elsőnek, míg a szakboltok és a Nébih díját is az óbudai RH+ Delikátesz Kft. vitte el.

A benzinkúti shopoknál a Nagytétényi út Shell minishop nyert. Az Év Környezettudatos Kereskedője 2021-ben az Aldi lett, míg az Év Vevőbarát Kereskedője 2021-díjat az Auchan vitte el. Az Év Boltja Etalon különdíjnak pedig a CBA Gourmet örülhetett.