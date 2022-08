A diszkontlánc folyamatosan növeli állandó és időszakos kínálatát a vegetáriánus, vegán, bio, valamint laktóz- és gluténmentes termékekkel, így a vásárlók már közel 350 termék közül válogathatnak a polcokon.

Az egyre növekvő igényt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy 2020-ról 2021-re közel 30 százalékkal növekedett az egészségtudatos és speciális étrendet támogató termékek értékesítése az árbevétel alapján. Arányait tekintve a legnagyobb növekedés a vegán árucsoport esetében figyelhető meg, ami részben annak is köszönhető, hogy számos új termék került be a szortimentünkbe, ezzel is támogatva azokat, akik számára fontos az állatjólét és környezetünk megóvása – mondta Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs vezetője.

Az áruházlánc az augusztus 1-jén indult akciójában több, mint 50 különböző egészségtudatos és speciális termékre hívja fel a figyelmet, melyekkel színesebbé tehetik étrendjüket a speciális táplálkozási igényt követők.

Különböző színekkel és piktogramokkal jelölik a laktózmentes, gluténmentes, bio, vegetáriánus, vegán, GMO-mentes, hozzáadott cukor nélküli, sócsökkentett, cukorcsökkentett és a magyarországi gyártóhelyről származó termékeket, melynek köszönhetően a vásárlók sokkal gyorsabban és egyszerűbben igazodhatnak el a speciális termékek között.