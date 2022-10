Kiderült, mivel tartja meg dolgozóit a Lidl

Az idei, nem várt mértékű árrobbanás nem csak a dolgozókat, de a munkaadókat is nehéz helyzetbe hozta, hiszen a korábban kialkudott bérek nagyon gyorsan vesztették el „versenyképességüket”. Eközben a meglévő és leendő munkavállalók egyaránt stabilitást, előrelépési és fejlődési lehetőséget várnak. A Lidl eddig is arról volt ismert, hogy a szektor átlagához képest egyedülálló ütemben és mértékben növeli munkavállalói bérét, de most egy új, munkavállalókat támogató juttatási csomaggal is támogatják őket.