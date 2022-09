Bár korábban is fontosak voltak a vásárlók számára a bolti vásárlás során elérhető különböző kedvezmények, a mostani időszakban még inkább felértékelődtek a vevők szemében az akciók.

Természetesen tudják ezt a legnagyobb kiskereskedelmi láncok is, köztük a forgalmat nézve 2020-ban és 2021-ben is piacvezető Lidl is, a boltlánc már csak csak szimpla akciókkal és akciós újsággal operál, hanem több területen is komoly árkedvezményt biztosító megoldásokat nyújt mindenkinek – és ki ne szeretne 10, esetleg 20 vagy akár 30 százalékos kedvezményt egy-egy termékből, nem beszélve ez ennél méretesebb árcsökkentésről.

Két számjegyű megtakarítás

Nem túlzás, hogy a cég zászlóshajója ezen a téren a Lidl Plus applikáció. Az alkalmazás már 2020 végén debütált az óriási árversenyt diktáló brit piacon, de nem sokkal később – 2021 májusában – Magyarországon is elérhetővé vált.

A Lidl Plus lényege, hogy egyetlen mobilalkalmazásban egyesíti a törzsvásárlói-, és jutalomprogramokat, valamint a fintech-megoldásoknál elterjedt költést-, illetve megtakarítást nyomon követő appok pozitív tulajdonságait, emellett mobilon is kényelmes olvashatóvá teszi a Lidl aktuális és következő akciós újságjait. De a leglényegesebb talán az összes funkció közül, hogy az alkalmazást használó vásárlók minden héten újabb és újabb termékekre kaphatnak akár 20-40 százalékos kedvezményt. Mindjárt konkrét példákkal is érzékeltetjük ezt a dolgot, de az alkalmazás további funkcióit mg érdemes azért elsorolni. A vásárlások összértéke után is ajándékokat kaphatnak a Lidl Plus-használók.

Konkrét példával élve, szeptember első hetében például a 450 grammos mirelit zöldborsót az applikáción keresztül 100 forinttal olcsóbban 279 forintért lehetett megvenni, így a kilós ár 620 forintra jött ki. Ez pedig a hivatalos statisztikában szereplő 1000 forintot meghaladó országos átlagártól bőven elmarad. Vagy érdemes megemlíteni a 10 dekás saját márkás téliszalámit, amely szeptember közepén érvényes. Ebben az esetben két csomag megvásárlásánál 43 százalékkal ment lejjebb az ár, 619 forintról 349 forintra. Utóbbi kilós áron tehát 3490 forint - összevetésképp: a KSH inflációs kosarában lévő téliszalámi (Herz, Pick) több mint 10 ezer forint. Ezek kiragadott példák, de rengeteg más terméknél is találkozhatnak a vevők jóval alacsonyabb árakkal a Lidl Plusban.

Nem véletlen, hogy a boltlánc adatai szerint a vásárlók negyede használja az alkalmazást és egy év alatt több mint 15 millió kedvezményre jogosító kupont váltottak be. Az alkalmazás funkciói közül az egyik, hogy folyamatosan gyűjti, a program segítségével mennyi pénzt takarított meg az illető. „A vásárlói trendek alapján pedig a legkedveltebb akcióknak egyértelműen a számla végi egy összegű kedvezmények számítanak” – ismertette a Lidl Plusos tapasztalatokat a társaság. A mostani helyzetben, amikor meredek emelkedőn vannak az élelmiszerárak az alkalmazás használata megtakarítást jelenthet a vásárlóknak.

A hűségprogramon túl

Azzal is sokat lehet spórolni a boltlánc javaslatai szerint, ha nem egyik napról a másikra terveznek, hanem kicsit hosszabb távra kitalálják, hogy mit szeretnének vásárolni és mi legyen az otthoni menü. Az “étlap” összeállításánál érdemes támaszkodni az akciós újságra, mert könnyen lehet, hogy a tervezettnél 10-20 százalékkal olcsóbban kijön egy-egy hétvégi ebéd, ha akciósan lehet beszerezni a hozzávalókat.

Szintén sokat lehet spórolni azzal, ha a vevők a saját márkás termékeket választják. Sok esetben teljesen ugyanarról a termékről van szó, csak nem a gyártói jelölések, hanem az adott boltlánc logói szerepelnek rajta. Van például olyan kakaós tej, amelynél minden paraméter (összetevők, zsírtartalom, kiszerelés) ugyanaz, mégis a saját márkás több mint 10 százalékkal olcsóbb lehet.

A zöldborsós, téliszalámis és kakaós tejes példa persze csak egy-egy a sok közül, lehetne hosszasan sorolni még az olyan termékeket, amelyeknél releváns árcsökkenés érhető el. Továbbá érdemes megnéznie a vevőknek azt is, hogy vannak-e az aktuális kínálatban a megszokottnál nagyobb kiszerelésű termékek. Ha a válasz igen, tanácsos ezeket választani, ugyanis a darabra, kilóra, literre vetített egységár alapján jobban lehet kijönni. Ugyanígy érdemes a boltokban kitett „táblákat” is megnézni, amelyek az akciós áron kínált termékhez „vezetik” a vevőket.

Összességében a lényeg az, hogy a vásárlás előtti körültekintő felkészüléssel, a hűségprogramban szereplő ajánlatok, az akciós újságban lévő termékek átböngészésével, figyelmes és tudatos vásárlással igen komoly mértékben csökkenthetőek az élelmiszer-kiadások.

A cikk megjelenését a Lidl Magyarország támogatta.