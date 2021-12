Ha a jelenlegi árak maradnak, akkor januártól mintegy száz forintos búzaár mellett minimum 30 forintos költség rakódik rá a malomiparnak - mondta Lakatos Zoltán, a Hajdú Gabona Zrt. elnöke az ATV-ben.

A liszt nagykereskedelmi ára januárra 130 forintra emelkedhet, ami a boltokban könnyen eredményezhet 200 forintos vagy annál is magasabb kiskereskedelmi árat.

A gazdák a magasabb búzaárból az emelkedő költségeiket szeretnék visszakapni. "A robbanást a gázár jelentette. Háromszorosára ment fel a gáz ára pár hónap alatt. Ezt követte az áram drágulása. Az üzemanyagok is drágultak, a munkabér is többe kerül, a közterhek is többe kerülnek" - összegezte a problémát Forgács Barna, az Agrárgazdaság Kft. ügyvezető igazgatója.

A pékek nem tudják saját erőből kigazdálkodni a rohamos áremelkedést: "A sütőipar kényszerpályán van, ahogy nőnek az alapanyag árak, úgy nőnek az önköltségi árak, és úgy kénytelen a vevőkre áthárítani a sütőipar a megnövekedett önköltségi árakat"- foglalta össze a helyzetet Septe József, a Magyar Pékszövetség elnöke. A pékségek saját döntése, milyen mértékben emelik áraikat.