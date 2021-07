Hamarosan drágulhat a liszt és a kenyér is

Még soha nem volt ilyen magas a búza aratás közbeni, induló ára: jelenleg 60-62 ezer forintért veszik át a malmok a búza tonnáját. A malomipari szakemberek azt mondják, ha jelentős lesz a drágulás, akkor kénytelenek lesznek a lisztet is drágábban adni. Azt pedig a pékek is megérzik - számolt be az ATV.