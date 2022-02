A távmunka-technológia elismert piacvezetőjének számító LogMeIn, Inc. ma bejelentette, hogy nevét GoTo-ra változtatta. A vállalat egyszerűsített termékportfólióját is bemutatta, köztük egy applikációt és két zászlóshajónak számító terméket: a vadonatúj GoTo Resolve IT menedzsment- és támogatási alkalmazást, valamint a GoTo Connectet, amely egy úgynevezett egységes kommunikációt termékként kínáló (UCaaS) megoldás. Ezeket a termékeket integrált applikáció és adminisztrációs rendszer kapcsolja össze. A vállalat egyúttal egy új partnerprogram bevezetését is bejelentette, amelynek célja, hogy lehetővé tegye globális partneri ökoszisztémája további növekedését.

A lépésre a vállalat 800 000 ügyfelétől, az értekezletekbe, online kurzusokba és webinárokba bekapcsolódó több mint egymilliárd résztvevőtől és a GoTo távoli hozzáférést és támogatást biztosító eszközein létrejött félmilliárd kapcsolatból származó visszajelzések alapján került sor. Az érintettek életét és vállalkozását örökre megváltoztatta a járvány, és a GoTo mindent elkövet annak érdekében, hogy a kis- és közepes méretű vállalatok (kkv-k) körébe tartozó ügyfelei számára lehetővé tegye, hogy rugalmas munkaeszközei segítségével egyszerűen és könnyedén végezhessék el feladataikat, és ehhez ne kelljen jelentős költségekbe verniük magukat.

„Míg az ebben az üzletágban működő legtöbb szolgáltató az úgynevezett one-point megoldásokra összpontosít, addig a GoTo az IT-menedzsementet, a támogatást és a kommunikációt egy korábban nem látott, újszerű megoldással egyetlen integrált applikációban egyesíti” – mondta Mike Kohlsdorf, a GoTo elnök-vezérigazgatója. „A GoTo és cégünk új portfóliója jobban kifejezésre juttatja célkitűzéseinket és a kkv-k iránti elkötelezettségünket. Pontosan tisztában vagyunk az előttük álló speciális kihívásokkal, és rendelkezünk azzal a céltudatossággal és erőforráskészlettel, melynek segítségével megoldhatjuk ezeket a problémás kérdéseket, és a korábbinál jobban kiszolgálhatjuk az ügyfeleink dinamikus munkakörnyezete által támasztott igényeket.”

Ezek az új szolgáltatások

A GoTo Resolve leegyszerűsíti a kkv-k IT-menedzsmentjével és támogatásával kapcsolatos feladatokat, egy fedél alatt összesíti a GoTo világelső távoli hozzáférési, menedzselési és támogatási funkcióit egy vadonatúj, párbeszéd-alapú ticketing- és támogatási eszköztárral.

A piacon elsőként megjelenő, a zéró bizalom elvén működő biztonsági architektúra megvédi a végpontokat a kibertámadásoktól és az ellátási láncot érintő sebezhetőségek által jelentett kockázatoktól. A GoTo Resolve zéró bizalom elvén alapuló hozzáférés-ellenőrző eszközei a „sose bízz, mindig ellenőrizz” mottót alkalmazzák minden kritikus tevékenységre, például a távoli hozzáférésre és az automatizált műveletekre, és mindig, mindenkitől, mindenhez második, ellenőrzött azonosítást követelnek meg.

A GoTo Resolve mindössze néhány perc alatt üzembe helyezhető szolgáltatás. Zéró költségvonzatú opciójának köszönhetően bármilyen méretű vállalkozás számára elérhetővé teszi a zéró bizalom elvén alapuló technológiát.

A GoTo Connect egységesített kommunikáció mint szolgáltatás (UCaaS-) élmény, amely új, biztonságos és integrált applikációban vonja össze a GoTo közösmunka-megoldásait. Az ügyfelek számára felhőalapú telefonálást, meetingeket, üzenetküldést, képzést és contact center funkciókat is kínál. Az ügyfelekkel személyes kapcsolatot tartó csapatok számára hatékonyabb kommunikációt lehetővé tevő, mély Facebok-integrációt, a weboldalra látogatókkal folytatott interakciót közvetlenül szűrő WebChat widgeteket és a jövőben további lehetőségeket is biztosít.