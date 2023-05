A portál azt írja, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában a 4,6 kilométeres szakasz mellett egy különszintű csomópont is épül a 4623-as jelű Szentkirály-Tiszakécske útnál, ahol egy pihenőt is kialakítanak. A szakaszhoz kapcsolódva további projektelemeket valósítanak meg Szentkirály és Kecskemét térségében, négyszámjegyű utakat is fejlesztve, illetve új nyomvonalú kétsávos utat is építve.

Az M44-es gyorsforgalmi út szóban forgó szakaszán a beton burkolatalap, illetve a komplex pihenő burkolatalapja is elkészült. Jelenleg a főpályán a rézsűk humuszolása, az árkok takarítása, az üzemi hírközlési kábel védőcsövének építése, valamint a leendő vadvédelmi kerítés nyomvonalának rendezése zajlik – részletezi a kivitelezés állapotát a magyarepitok.hu

Kitérnek arra is, hogy a szakasz műszaki átadását 2024 tavaszára tervezik,

ezért a cél az, hogy idén szinte teljes egészében elvégezzék a munkákat, ugyanis a téli munkavégzés lehetősége a befejező munkáknál (forgalomtechnika, füvesítés) bizonytalan.

A cikkben szó esik az M44-es ezen szakaszához kapcsolódó további részprojektekről is, így az új nyomvonalon kiépülő Szentkirály 2,9 kilométeres elkerülő útjáról, arról, hogy a leendő M44-es és Szentkirály közötti 4,1 km-es szakaszon megtörténik a 4623-as Tiszakécske-Szentkirály út felújítása egészen a fent szóban forgó elkerülő út kezdőpontjáig, Szentkirály után a 4622-es jelű utat megerősítik 8,5 kilométeren egészen a 4622-es végpontjáig, ahol a régi 44-esbe torkollik a Fekete Gólya Étteremnél, továbbá, hogy fejlesztik a kerékpáros forgalomat is, miután a 4622-es és a 4623-as érintett szakaszai mentén is kerékpárutak épülnek.

A portál úgy tudja, hogy a fenti projektelemek közül immár a 4622-es és a 4623-as úton is a kopóréteg aszfaltozása zajlik, az elkészült és leaszfaltozott kerékpárút mellett.