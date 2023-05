Hídépítéssel halad most az M6-os kivitelezése a horvát határ közelében, de a projekt során

3 különszintű csomópont,

1 komplex pihenőhely,

1 hatósági ellenőrzőhely,

16 műtárgy

és 1 mérnökségi telep épül.

A tavaszi időszakban is folyamatosan zajlik a munka az új autópályaszakaszon

A magyarepitok.hu beszámol arról is, hogy a műszaki készültség elérte a 75 százalékot, és folyamatban van a főpálya még hiányzó szakaszainak összekötése, illetve a lippói körforgalom munkálatainak befejezése is.

Nyáron már a kopóréteg kiépítésével foglalkoznak majd a kivitelezők.

Ezt a feladatot még 2023-ban a tervek szerint be is fejezik – minden más munkafolyamattal együtt. Így az idén várhatóan a még hiányzó pályaszerkezet részeket megépítik, a forgalomtechnikai munkákat elvégzik, illetve az olyan zárófeladatokra is sor kerül, mint a tereprendezés, a füvesítés, a növénytelepítés, illetve a vadvédőkerítés kialakítása.

Már több híd is megépült az M6-os legdélebbi szakaszán

A Majsi-vízfolyás feletti völgyhíd, a Villány-Mohács vasútvonalon átvezető átkelő, valamint a Szilvás-patak feletti völgyhíd munkálatairól is beszámolt korábban a FŐMTERV Zrt.