A független hazai private banking szolgáltató és az egyetlen hazai, közösségi és zöld bank között a mai napon létrejött stratégiai együttműködés célja, hogy az SPB globális struktúrájában elérhető értékpapírokkal a MagNet Bank ügyfelei biztonságos módon tudjanak befektetni a világ legjelentősebb pénz- és tőkepiacain. Az SPB a MagNet ügyfelei számára ESG-fókuszú – vagyis a környezeti, társadalmi, vállalatirányítási és közösségi célokat kiemelten szem előtt tartó – portfóliókat fog összeállítani és kezelni személyre szabottan, az ügyfelek egyéni befektetési céljai, hozamelvárásai és kockázattűrő képessége alapján.

A most megkötött együttműködés keretében kínált befektetési tanácsadással az SPB a MagNet Bank befektetési szolgáltatások iránt érdeklődő, legalább 10 millió forint megtakarítással rendelkező jelenlegi és potenciális ügyfeleit célozza meg. Az együttműködés idén októbertől a MagNet 4 bankfiókjában indul el: Budapesten az Andrássy úti Központi fiókban, az Astoriánál és a Balassi Bálint utcai belvárosi fiókjában, illetve vidéken a soproni bankfiókban.

„A MagNet eddig nem foglalkozott értékpapír-számlavezetéssel és befektetési tanácsadással, így az SPB-vel kötött együttműködés révén ügyfeleink számára egy teljesen új szolgáltatási kört alakíthatunk ki. Ez különösen nagy jelentőséggel bír, amikor az ügyfelek részéről jelentős igényt tapasztalunk arra, hogy profitáljanak a jelenlegi piaci trendekből, különösen az ESG-fókuszú befektetéseket illetően. ügyfeleink már a befektetéseikkel is elősegíthetik a zöld és környezettudatos, valamint társadalmilag hasznos, közösségi célok megvalósítását” – hangsúlyozza az együttműködés jelentőségét Posch Richárd, a MagNet Bank banküzleti igazgatója.

A stratégiai együttműködés keretében további lépéseket is tervez a két fél. „Az együttműködést az indulást követően, terveink szerint a jövő évben a MagNet teljes, országos fiókhálózatára kiterjesztjük majd. Ezen túl az SPB corporate finance megoldásai is szerves részét képezhetik az új partnerünkkel kialakított együttműködésnek, továbbá az SPB ügyfeleinek szóló dedikált MagNet-számlacsomagok kifejlesztése is a hosszabb távú céljaink között szerepel” - teszi hozzá Parádi-Varga Tamás, az SPB Befektetési Zrt. vezérigazgatója.