A Magyar Bankholding Zrt. idén márciusban fogadta el a Budapest Bank, az MKB Bank és a Takarék csoport bankjainak egyesítésére vonatkozó ötéves stratégiáját. Az alapvető célok között kiemelt stratégiai területként került meghatározásra a bankok leányvállalatainak integrációra történő felkészítése, aminek meghatározó eleme a kiemelkedő szakmai kompetenciával rendelkező felső vezetők kiválasztása. Mészáros Beatrix a Magyar Bankholding leányvállalatokért felelős vezérigazgató-helyetteseként csatlakozott a szervezethez, míg a neves nemzetközi tanácsadók közreműködésével zajló kiválasztási folyamat eredményeként Vály Judit a lízing üzletág, Kovács Ildikó és Benczédi Balázs pedig az alapkezelési üzletág felső vezetőiként végzik munkájukat.

Mészáros Beatrix (ő Mészáros Győző lánya) az Opus Global Nyrt. igazgatósági elnöke leányvállalatokért felelős vezérigazgató-helyettesként csatlakozott a Magyar Bankholdinghoz, aki a bankcsoport tulajdonosi körét is képviseli a menedzsmentben. Mészáros Beatrix rendkívül széles működési spektrumú befektetési holding élén szerzett a bankcsoport számára is értékes felső vezetői tapasztalatokat. Vezetői karrierje a mezőgazdasági szektorban indult, 2012-től agrár- és termelő vállalkozások teljes körű irányítását végezte, a többi között az Aranykorona Zrt. igazgatótanácsának elnöke volt. 2016-tól a Talentis Group Zrt. igazgatósági tagja, 2017-től pedig a turisztikai portfóliót összefogó Konzum Befektetési és Vagyonkezelő Nyrt. igazgatósági elnöke. Az agrárium és a turizmus mellett az energetikai szektor és az építőipar több dinamikusan fejlődő vállalatában tölt be vezetői tisztséget.

A Magyar Bankholding lízing vezető pozícióját Vály Judit, az MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. vezérigazgatója tölti be. A szakember a vállalat- és lízingfinanszírozás, termék- és folyamatfejlesztés, valamint az értékesítési stratégia alkotás területein szerzett széleskörű banki ismereteit és vezetői tapasztalatait hasznosítva erősíti tovább a menedzsmentet. A Magyar Bankholding alapkezelési vezető pozícióit Kovács Ildikó és Benczédi Balázs töltik be. Kovács Ildikó, a Budapest Alapkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója több mint húsz éves pályafutása során szerzett alapkezelői, vagyonbefektetői és portfóliókezelői tapasztalatokat. Benczédi Balázs, az MKB-Pannónia Alapkezelő vezérigazgatója treasury, ALM és értékesítési területeken szerezte hazai és nemzetközi tapasztalatait. A szakemberek a jövőben is megtartják jelenlegi pozícióikat, ezzel párhuzamosan személyesen vezetik a Magyar Bankholding szakmai területeit is.