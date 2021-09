A vállalati kötvénypiac negyedét már el is vitte a Magyar Bankholding

A járvány lecsengésével a hitelezés mellett az alternatív forrásbevonásra is nőtt a cégek igénye: a Magyar Bankholding tagbankjainak tapasztalatai szerint az idei év második negyedévében is dinamikusan bővült a kötvénykibocsátás a közép- és nagyvállalatok körében. A Növekedési Kötvényprogramban a kormányhoz közelálló cégek is szép számmal részt vesznek.