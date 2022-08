Az idén a tavalyihoz hasonló, 30-33 ezer hektáros területen vetettek csemegekukoricát a gazdák, ezzel hazánk továbbra is a legnagyobb csemegekukorica-termesztő Európában, megelőzve Franciaországot.

„Az idei szezonban a rendkívüli aszály súlyos hatással volt az egész kertészeti ágazatra, benne főként az öntözetlen csemegekukorica termesztésre. A régióban a korai öntözetlen állományok több mint egyharmadát nem lehetett betakarítani, a fennmaradó területekre pedig sok esetben rendkívül alacsony, 2-7 tonnás hektáronkénti termésátlag jellemző. Ez komoly veszteség a gazdáknak és a feldolgozóknak egyaránt" - mondta Hajdú Róbert, a növényvédőszer és vetőmaggyártó, forgalmazó Syngenta Magyarország Kft. nagymagvú zöldségféléinek menedzsere a cég hajdúszoboszlói szakmai rendezvényén.

Az öntözött területeken jobb a termés



"Az öntözött területek termésátlagai is átlagosan 16-18 tonna/hektár szintet érnek majd el, de jelen időjárási körülmények között ez sikeres gazdálkodást jelent. A drasztikusan emelkedő inputanyag és energiaárak komoly kihívásokat okoznak a termelőknek és a feldolgozóknak egyaránt. Az már most látható, hogy az ágazat profitabilitása ennek hatására némileg csökken. Pedig a csemegekukorica iránti kereslet folyamatosan növekszik. Ezt követve Magyarországon több feldolgozóüzem is új beruházásokba, kapacitásbővítésbe kezdett az elmúlt években” - tette hozzá a szakember.

A háború még jól is jöhet a magyar csemegekukoricának

Az öntözés ma már rendkívül fontos a megfelelő termésbiztonság érdekében. A Covid-19 világjárvány és a brexit hatására is látszik egyfajta átrendeződés az exportpiacokon, amit ezeken felül az ukrajnai háború is befolyásolt. Ennek ellenére a feldolgozók új piacok bevonásával sikeresen reagáltak a kialakult piaci változásokra, a magyar csemegekukorica továbbra is keresett nemcsak Európában, hanem világszinten.