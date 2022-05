A területcsökkenést a kertészeti ágazatokat sújtó munkaerőhiány, illetve a dinnye értékesíthetőségének bizonytalansága mellett az is okozza, hogy számos dinnyetermelő döntött úgy, hogy a földjén inkább szántóföldi gazdálkodást folytat idén.

Ezek a termények - különösen az ukrajnai háború kirobbanását követően - jelenleg kiemelkedő áron értékesíthetők - írja az Agroinform.hu.

Kapcsolódó Rekordot döntött a magyar Lidl

Emellett a kiszámíthatóság is fontos szempont: míg a gabonának biztos piaca van, a dinnyeszezon sikere az utolsó pillanatig kétséges: egy hűvösebb nyári időszak éppúgy áthúzhatja a dinnyések számításait, mint egy, a vártnál nagyobb importdömping.

A vevők egyébként egyre inkább a magnélküli vagy kevés maggal rendelkező fajtákat kedvelik. Emellett ma már jóval nehezebb eladni a 8-10 kilogrammos hagyományos görögdinnyéket, a vásárlók a jól kezelhető, hűtőszekrényben is könnyen tárolható 3-5 kilogrammos dinnyéket keresik.

A korszerű dinnyetermesztés persze eleve magasabb kiadásokkal jár, a korszerű palántáknak, illetve azok kiültetésének például sokkal nagyobb a költsége, mint a magról vetésnek. Emellett az öntözés költségei, a dinamikusan emelkedő munkabérigények, valamint a megugró szállítási költségek is jelentősen növelik a termelők ráfordításait, amit a kereskedelmi áraknak is tükrözniük kell. Emiatt a piacokon és az üzletekben idén a főszezonban is kilogrammonként 170-180 forint fogyasztói árakra kell számítani, ez a tavalyi szintet 30-40 százalékkal múlja felül - írja a portál.

Ahogy arról korábban a Napi.hu is beszámolt, Magyarországon márciusban 8,5, míg áprilisban 9,5 százalékos inflációt mért a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).