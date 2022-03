A postai igények alapján két oldalán hat darab dokkoló és öt darab szintbeli ipari, valamint egy extra kaput helyeznek el, amelyek a kézbesítőjárművek, illetve a szállítókamionok kezelését, a csomagok rakodását segítik majd. A zalaegerszegi depóban közel 60 ember foglalkoztatását tervezi a társaság - idézi az MTI a cég közleményét.

A magyar állam mint tulajdonos elvárása, hogy a Magyar Posta csomaglogisztikai szolgáltatása révén hosszú távon a belföldi kiscsomagpiac elsőszámú szolgáltatójává váljon. Ehhez szükséges a postai logisztikai infrastruktúra megújítása, és a lehető leghatékonyabb csomagfeldolgozási és -kézbesítési folyamatok bevezetése - mondta Láng Géza, a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és postaügyért felelős helyettes államtitkár.

A zalaegerszegi logisztikai központ ellátási körzete 182 zalai településére terjed ki, az üzem nagyjából 180 ezer lakos számára kézbesíti a csomagokat.

Az országos trendekhez hasonlóan Zala megyében is évről-évre emelkedik a kézbesített csomagok száma. Míg 2020-ban 146 ezer, 2021-ben csaknem 150 ezer darab csomagot kézbesítettek a depó vonzáskörzetéhez tartozó településeken.

A beruházás célja, hogy a folyamatosan növekvő csomagszámhoz megteremtse azokat a körülményeket, amelyekkel megfelelő minőségű és hatékonyságú lehet a feldolgozás és a kézbesítés. A hatékonyságot növeli az az automata szortírozó rendszer, amelyet a depóba telepít majd a Magyar Posta.

Varga János, a Magyar Posta Zrt. logisztikai üzemeltetési igazgatója azt mondta: a korszerű csomaglogisztikai infrastruktúra tudja megfelelő színvonalon kiszolgálni az ügyféligényeket, illetve a dolgozók számára is jobb munkakörülményeket biztosít. A tervezett 19 vidéki depóból a fele már megépült vagy most épül, 2023-ig pedig a teljes logisztikai infrastruktúra megújul.

A Magyar Posta MPL+ programjának keretében mintegy 50 milliárd forintból újítja meg a teljes postai logisztikai infrastruktúrát, a megépült depókba automata csomagfeldolgozó rendszereket telepít és informatikai megoldásokat épít be. A jövő évig országosan 23 (19 vidéki és 4 fővárosi) depóból álló logisztikai hálózatot alakít ki, amely a középtávon várhatóan megduplázódó csomagmennyiséget is képes lesz, akár a kiugró időszakokban is rugalmasan kezelni.