A PwC megvizsgálta a magyar SSC-k működését, mivel Magyarország nagyon népszerű a szolgáltató központok körében. Tavaly például már 64 ezer embert foglalkoztatott az ágazat mintegy 131 vállalatnál, amely jelentős növekedés a 2016-os számokhoz képest.

A felmérés eredményei szerint a szolgáltató központok számára a legnagyobb kihívás a munkaerőhöz kapcsolódik: A pályakezdők toborzása 7-8 hetet vesz igénybe Magyarországon, vezetői szinten azonban 4 hónapnál is hosszabb ideig tart a megfelelő kollégák kiválasztása. A magyar eredmények a fluktuáció kapcsán érdekes dinamikát mutattak: a megkérdezett vállalatok negyede 20 százaléknál is magasabb elvándorlást tapasztalt évente, ami a négy évvel ezelőtti magyar, valamint az idei globális eredményekhez képest is növekedést jelent

A megkérdezett vállalatok csaknem felénél jelentős változások történtek a munkavállalók elvárásaiban és munkahelyi preferenciáiban. Az alapbér és a rugalmasság továbbra is fontos tényezők maradtak a munkahely kiválasztásakor, azonban új tényezők is felkerültek a listára – például a biztonság, valószínűsíthetően a világjárvány hatására

– mondta Selmeci Péter, a PwC Magyarország stratégiai és működési tanácsadási szolgáltatásának igazgatója.

A munkaerővel kapcsolatos kihívásokat azonban nem kizárólag a munkavállalói elégedettség növelésével lehet megoldani. A PwC szakértője hozzátette: „Felmérésünk alapján az SSC-k egyre inkább a folyamatok sztenderdizálására és digitalizálására összpontosítanak. Ezek önmagukban nem tudják megoldani a munkaerőpiaci kihívásokat, de csökkenthetik az emberierőforrás-szükségletet és segíthetnek az izgalmasabb feladatokat előtérbe helyezni - ez pedig hozzájárulhat a munkaerő megtartásához.”

A digitalizációs törekvéseket a home office térnyerésével a járvány is felerősítette. A pandémia hatása szoros kapcsolatban állt a szolgáltató központok iparágával, így jelentős eltéréseket mutat: a válaszadók mintegy negyedénél nem okozott jelentős változást a vírushelyzet, 8 százalékuk pedig még a feladatkör bővítését is tervezte, összhangban a globális szolgáltatások nyújtására való törekvéssel.

„A járványhelyzet megmutatta, hogy a távmunka nem feltétlenül hátráltatja vagy lassítja a működést, így valószínű, hogy a vállalatok több tevékenységet fognak áthelyezni meglévő központjaikba a közeljövőben. Erre Magyarországon minden lehetőség adott, a toborzás kiterjedhet a vidéki városokra is” - tette hozzá Selmeci.