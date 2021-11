Az ASP németországi megjelenése teljesen átrendezte a piacokat: a korábbi legnagyobb európai sertéstermelő kiszorulva az óriási vevői potenciált képviselő Kínából inkább Európába termel. Helyét Spanyolország vette át az ázsiai exportban. Viszont a két nagy szereplő miatt az a különös helyzet állt elő, hogy az európai export Kínába nem csökkent, viszont a kontinensen belüli piacokat elárasztották a német hústermékek.

Az afrikai sertéspestis Magyarországon is jelen van, a távol-keleti piacok az ASP-mentes régiók kivételével a magyar sertéstermékek előtt is zárva tartják a kapuikat, valamint az európai túltermelés okán felhalmozódott felesleg dömpingáron özönlik az országba. Összességében ez veszélybe sodorta a magyarországi sertéságazatot - derül ki a Figyelő cikkéből.

A megindult negatív árspirál nemcsak a vágóhidak profitját olvasztja le, de tartósan az önköltség alá nyomja a termelői árakat is. Az önköltség pedig nemhogy csökkenne, hanem drasztikusan nő, hiszen a takarmányárak után nemrégiben az üzemanyag-ellenértékek is elszabadultak.

Így Bakó György, az Alföldi Sertés Szövetkezet ügyvezetését végző Marczin Zsolt, a Hússzövetség képviseletében megszólaló Éder Tamás és a Hajdúhús Kft.-t tulajdonló Papp István – mindenesetre teljes mértékben egyetértettek abban, hogy az ágazatot sújtó jelenlegi túltermelési válság egyértelműen a kínai kereslet 2019-es megugrásával függ össze. Akkor minden sertéstermelő ország növelte kibocsátását, viszont az importtilalmak miatt ez most Európában ragadt.

A felesleg, amely ezekben a nagy nyugat-európai országokban ilyen-olyan okok miatt felhalmozódott, dömpingáron könnyedén talált és talál most is utat azokba a közép- és kelet-európai államokba, amelyek történelmi okok miatt kevésbé tudják EU-konform módon megvédeni a piacaikat. Az alacsony árak miatt a magyar ágazaton belül akár csődhullám is jöhet.