Szlovénia miniszterelnökére az áprilisi választások előtt nyomás nehezedik, hogy megakadályozza azt az üzletet, amely az ország legnagyobb turisztikai csoportjának nagy részét egy olyan vevőnek adná, aki kapcsolatban áll Orbán Viktor magyar miniszterelnök családjával.

A politikai pártok február 28-ra rendkívüli parlamenti ülést hívtak össze, hogy követeljék, hogy az állam gyakorolja elővásárlási és vétó jogát egy sor az Adria-tenger és a Bledi-tó közötti üdülő és szálloda eladásával kapcsolatban. A Sava d.d.-ben lévő részesedés megvásárlására a budapesti székhelyű Prestige Tourism pályázik, amely megvásárolná a York Capital Management 43,2 százalékos részesedését a jelentések szerint 38 millió euróért (11,98 milliárd forintért) - derül ki a Siol.net összefoglalójából.

Az Opten.hu adatai szerint a Prestige Tourism Zrt.-t 2021. október 1-én jegyezték be, főtevékenysége pedig az üzletviteli és egyéb vezetési tanácsadás. A társaság tulajdonosa Caillard Michel Marie, cégjegyzésre pedig Komonczi Zsolt vállalkozó jogosult.

A tavaly alapított magyar cég vezérigazgatója és kisebbségi tulajdonosa Tiborcz István üzleti partnere. Feszültséget az is okoz, hogy magyar befektetők a Balkán más országaiban is vásároltak már vagyontárgyakat, a szlovéniai televíziós hálózattól kezdve a horvátországi futballklubon át az albániai és montenegrói mobilszolgáltatókig. A "magyar gyarmatosítás" a szlovén ellenzék egyik fő támadási felülete lett az országban a választási kampányban. A hónap elején például tüntetők a ljubljanai parlament épületére tették ki a magyar zászlót, hogy tiltakozzanak Magyarország növekvő gazdasági befolyása ellen. Tavaly az OTP Bank Nyrt.-é lett Szlovénia legnagyobb bankja, míg az olajfinomító Mol Nyrt. 120 töltőállomást vásárolt fel. Utóbbiak ráadásul egy állami üzemanyag-tenderhez is kapcsolódnak: a közigazgatás autóinak tankolásáról a Mol-lal kötöttek szerződést.

Janez Jansa miniszterelnök ráadásul szövetségese Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek, utóbbi az előző választási kampányban aktívan támogatta Jansát, többször kiállt mellette. A szlovén politikában ezért Jansát gyakran támadják azzal, hogy Orbán bábja, valamint a magyar vállalkozókat jellemzően azonnal a magyar kormánnyal kapcsolják össze. Tehát most az állami résztulajdonú szállodák és üdülők esetében sincs ez másként.

Az április 24-i szavazáson újraválasztásáért küzdő Janez Jansa miniszterelnök most azzal a kockázattal néz szembe, hogy elidegeníti mind a választókat, mind a potenciális koalíciós partnereket a magáncégek közötti lehetséges üzlet miatt.

"Egy ilyen fontos turisztikai infrastruktúrát átlátható módon kellene eladni, nem pedig egy szomszédos uralkodó családi kapcsolatain keresztül" - mondta a Bloombergnek Robert Golob, akinek a Szabadság Mozgalma megelőzte Jansa Demokrata Pártját a legutóbbi Mediana felmérésen.

A téma visszhangra talál Szlovéniában - a magyar felvásárlások támadása mellett - azért is rezonál a választoknál, mert a kommunizmus utáni privatizáció nem volt olyan jelentős az országban, mint máshol a közép-európai térségben. Az érdekek, a külföldi tőkével szembeni bizalmatlanság és a rossz tapasztalatok sora - köztük a korábbi nemzeti légitársaság, az Adria Airways 2019-es csődje három évvel az eladása után - mind hozzájárultak ehhez. Jansa visszavágott, és a múlt hónapban azt mondta a törvényhozóknak, hogy azok, akik felelősek voltak a múltbeli állami vagyoneladásokért, most "ujjal mutogatnak erre a kormányra".

Viszont szakértők szerint nem segíti a helyzetét, hogy Orbán Viktor hétfőn szlovéniai látogatásra készül, amelyen találkozik Jansával, hogy gazdaságfejlesztési projektekről tárgyaljon.

"A Sava esetleges eladása erősen átpolitizált, és potenciálisan árthat a Janának és a koalíciós pártoknak, mivel a választók egy része még mindig nagyon szentimentális a szlovén tulajdonjog iránt" - mondta Rok Caks, a Domovina hírportál politikai elemzője.

Még a Jansa kormánykoalíció egyik tagja, Zdravko Pocivalsek gazdasági miniszter, a liberális Konkrét Párt tagja is csatlakozott azokhoz a felhívásokhoz, hogy a szlovén Sovereign Holding éljen a vételi opcióval, és növelje az állam részesedését a Sava vállalatban 90 százalékra. A szakszervezetek eközben attól tartanak, hogy az eladás a turisztikai konglomerátum több mint 1000 alkalmazottjának leépítéséhez vezethet.

"Sok rossz tapasztalatunk volt már a külföldi tulajdonosokkal" - mondta Breda Crncec, a Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakszervezet tagja.

A Prestige Tourism azt mondta, hogy kész 200 millió eurót befektetni a Sava eszközeinek korszerűsítésébe, amelyek a 18 szálloda mellett apartman komplexumokat, wellness központokat és egy golfpályát is tartalmaznak. A vállalat közölte, hogy tárgyalásokat folytat szlovén állami tisztviselőkkel a Sava többségi részesedésének megvásárlásáról.