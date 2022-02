Megnyugodhat minden Domino-ügyfél - jó évet zárt a Magyar Telekom

Tovább nőtt a Magyar Telekom Nyrt. bevétele 2021-ben, a cég fejlesztette vezetések hálózatát és mobil-előfizetőinek száma is emelkedett. A járvány alatt egyre nagyobb a lakossági adatforgalom nem csak az postpaid, de a prepaid előfizetők körében is. Utóbbi is fontos szegmens marad a cég számára annak ellenére, hogy számuk 5-7 százalékkal csökken évről évre.