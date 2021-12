A bank a tervezettnél több mint egy évvel korábban, már idén októberben elérte azt az 1,2 milliárd euró értékű hitel- és dokumentációs portfólió célkitűzést, amelyet a jelenlegi stratégia 2022 végére jelölt meg - mondta a nemzetközi, 43 százalékban orosz befolyású bank elnöke.

A portfólió 58 százaléka a bank európai tagállamainak műveleteihez kapcsolódik. A hitelfelvevők és a projektek minősége szintén pozitív minőségi elmozdulást mutatott. 2012 vége óta, amikor kezdetét vette az NBB újraindítása, a hitel- és dokumentációs portfólió a tizenháromszorosára, azaz a 2012-es 95,6 millió euróról a jelenlegi 1,3 milliárd euróra nőtt.

A hitelminősítések 2021-ben is javultak, minden nagyobb hitelminősítő intézet "A" besorolásúra minősítette az NBB-t. Tavaly az NBB volt az egyetlen multilaterális fejlesztési bank, amelyet a világjárvány által okozott rendkívüli kihívások ellenére felminősítettek. 2021-ben az intézetek minden minősítésünket megerősítették többek között egy prudenciális kockázatkezelési rendszer, az erős részvényesi támogatottság és a treasury-portfólió gyorsan javuló minősége alapján - ismertette Nyikolaj Koszov.

Magyarország a fő kedvezményezett

Magyarország továbbra is az NBB egyik legaktívabb részvényes állama, az NBB beruházásainak egyik fő kedvezményezettje, valamint a leggyorsabban növekvő részesedéssel rendelkezik a hitel- és dokumentációs portfólióban. Az NBB székhelyének Budapestre való áthelyezését követően a bank magyar portfóliója 217 százalékkal nőtt, 57 millió euróról a jelenlegi 180 millió euróra. A bank olyan kulcsfontosságú gazdasági ágazatokat támogat az országban, mint a mezőgazdaság, a turizmus, az energiaipar és az egészségügy. Az NBB értékelésének különböző szakaszaiban jelenleg előkészítés alatt álló ügyletek Magyarországon meghaladják a 330 millió eurót. Arra számítanak, hogy 2022-ben Magyarország tovább erősíti majd a portfólióban betöltött pozícióját.

A bankelnök arról is beszélt, hogy idén a bank az összes kulcsfontosságú mutatóban előrelépést ért el, a hitelportfólió minőségi és mennyiségi növekedést mutat, miközben az intézmény megőrizte nagyfokú pénzügyi stabilitását, és növekszik az alaptevékenységekből származó profit.

2021 a tőkepiaci tevékenységek szempontjából is mérföldkő volt az NBB számára, a bank történetében ugyanis most fordult elő először, hogy a dublini tőzsdén márciusban bejegyzett középlejáratú banki kötvény (kbk) programjában negatív kamattal vonzotta a forrásokat. Ezt a negatív előjelű hozamot az év folyamán négy egymást követő tranzakcióban is megerősítették. Továbbá idén az NBB az eddigi leghosszabb, 20 éves futamidővel bocsátott ki kötvényeket - mutatott rá. A kötvényeik forgalomban vannak Dublinban, Bécsben, Budapesten, Bukarestben, Moszkvában és Prágában. A befektetőik köre folyamatosan bővül, ami a növekvő bizalmat és a piaci pozíciók erősödését jelzik. A bank által vonzott finanszírozás teljes összege 2015 óta 2,5 milliárd euró.

A Nemzetközi Beruházási Bankot 1970-ben, KGST-tagok alapították. Meghatározó tulajdonosa Oroszország, de részvényese Bulgária, Kuba, Csehország, Magyarország, Mongólia, Románia, Oroszország, Szlovákia és Vietnám. Jelenlegi székhelye Budapest.

51 éve először egy újabb részvényes fog csatlakozni az intézményhez, a Szerb Köztársaság. Szerbia csatlakozása a bank európai terjeszkedésének természetes folytatása, a tagállamok egyhangúlag szavazták meg felvételét a kormányzótanács ülésén. Így 10 részvényes állammal kezdik meg az intézet újraindítását követő 10. évet jövőre.

A 2022-es célok között az elnök kiemelte, hogy az NBB tovább tervezi növelni jelenlétét részvényeseinek piacain és azon is túl. Továbbra is prioritásként kezelik majd a tagállamok fenntartható fejlődését célzó projekteket és az olyan integrációs ügyleteket, amelyek két vagy több részvényes érdekeltségi körébe tartoznak.