Minden korábbinál kisebb lehet a hazai málnatermés idén - írja a Világgazdaság. Szakértők szerint a még meglévő málnaültetvényeken óriási károkat okozott az országos szárazság, valamint a néhány éve behurcolt, a gyümölcsösökben súlyos károkat okozó rovar, a foltos szárnyú muslica.

Az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) jelentése szerint az előző év azonos időszakához képest 2022 első öt hónapjában a friss málna beszállítása 13 százalékkal 155,7 tonnára csökkent, friss málna nem ment ki az országból. A fagyasztott málna importja 23 százalékkal 621 tonnára, a kivitele 6 százalékkal 258 tonnára csökkent.

Negatív egyenleg



A málna külkereskedelmi egyenlege évek óta negatív. Ennek oka a hazai kereslet csökkenése és a hazai málnatermesztés majdnem teljes megszűnése.

A 2000-es évekig Magyarország jelentős málnatermesztő ország volt, a régió több piacát innen látták el friss gyümölccsel. A termésmennyiség a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 1990-ben megközelítette a 30 ezer tonnát, de még 2000-ben is elérte a 20 ezer tonnát. Ezután évről évre zsugorodott a termőterület, olyannyira, hogy 2020-ban az itthon termesztett málna mennyisége már az 500 tonnát sem érte el.

A hazai kínálatban a szezon ellenére is egyre inkább a lengyel és spanyol málna dominál. Az egyre kevesebb helyen beszerezhető magyar málna árán is megmutatkozik a vártnál is alacsonyabb termésmennyiség: az ára tavalyhoz képest mintegy 15 százalékkal emelkedett.