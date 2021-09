A Velencei-tó vízpótlása a Pátkai-tározóból csak abban az esetben indítható el, ha az ott tárolt víz minősége nem veszélyezteti a tó állapotát. Jelenleg azonban a tározó vizének klorofilltartalma a határérték több mint kétszerese. Ugyanakkor megjegyezték, hogy a hidegebb időjárás kezdetével ez az érték magától csökken majd. Emellett attól is kisebb lesz a klorofill mennyisége, hogy a leeresztés során a tározóból a víz több kilométer utat tesz meg - tették hozzá.

Ennek érdekében a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság (KDTVIZIG) vasárnaptól 5 napon át üzempróbát tart, mely során állandó mennyiségi és minőségi kontroll mellett kezdik meg a tározó vizének eresztését a Velencei-tóba. A Császár-víz három mérőhelyén napi rendszerességgel vesznek vízmintát, amit a KDTVIZIG laboratóriumában tovább elemeznek. Ha kedvezőek a mérési eredmények, nem kell megvárni, hogy a klorofillszint a határérték alá süllyedjen, és hamarabb meg lehet kezdeni a tó vízpótlását - olvasható az OVF közleményében.

Korábban részletesen írtunk a Velencei-tó helyzetéről, Bíró Tibor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karának dékánja azt mondta: a szabályozási lehetőségek nélkül akár ki is száradhatna a Velencei-tó. Erre már volt is példa a közeli múltban, de szerinte a Pátkai- és Zámolyi-tározók, valamint a Császárvíz alsó szakaszának átfogó rekonstrukciója így is javíthatna a tó vízpótlásán és élvezeti minőségén. A tó helyzetéről itt olvashat bővebben.