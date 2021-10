A cikk szerzője: Czire Zsuzsanna, tartalomstratéga, 7digits

A videómegosztó platformok népszerűségének okai

Az alkalmazás népszerűségének egyik oka a formátum könnyű fogyaszthatósága. Nem véletlenül a videós tartalom az egyik legnépszerűbb tartalom formátum; 2020-ban az internetezők 83,3 százaléka nézett rendszeresen videókat, és az előrejelzések szerint 2022-re az internetes tartalmak 82 százaléka videós tartalom lesz. A formátum népszerűsége mellett a TikTok alkalmazás másik nagy vonzereje az, hogy mobiltelefonra optimalizált - a videós tartalmak fogyasztása mobil készülékeken még további 6 százalékkal gyorsabban nő, mint a többi eszközön.

A TikTok malmára nemcsak a mobiltelefonokkal való kompatibilitás és a formátum növekvő népszerűsége hajtja a vizet, hanem a pandémia is. Egyrészt a bezártság alatt a felhasználók mobilhasználati ideje 29 perccel nőtt a 2018-as adatokhoz képest (amikor a telefonhasználati idő 6 perccel volt kevesebb, mint a TV előtt töltött idő), a televízió képernyője előtt töltött idő pedig drasztikusan, 12 százalékkal csökkent.

A mobiltelefon egy portál a nagyvilág felé, a komfortérzésért felelős eszköz, amely a valóság kiterjesztésében és a kapcsolattartásban játszik nagy szerepet, és lehetőséget ad a szocializációra a távolságtartás ideje alatt is.

A felhasználók véleménye alapján a mobiltelefon használatának okai a pandémia alatt:

Kép: 2020 NRG US

A mobil tehát elsősorban egy szórakoztató, kikapcsolódást nyújtó eszköz, ami segít kapcsolódni a külvilághoz és enyhít a járványügyi intézkedések által okozott magány érzésén.

A TikTok növekedési tendenciája

Az applikáció felhasználói táborának növekedését az alábbi ábra jól szemlélteti:

Kép: Statista

Nemcsak az Amerikai Egyesült Államokban, hanem az Európai országokban végzett felmérések is ugyanazt a növekvő tendenciát regisztrálták:

Kép: AudienceProject

A növekvő népszerűség eredményeként 2020-ra a TikTok letaszította trónjáról a Facebookot, és az év egyik legtöbbször letöltött alkalmazásává vált.

Miért pont a TikTok?

De vajon miben rejlik a TikTok népszerűsége - mivel tud például többet, mint az Instagram? A TikTok egy viszonylag új alkalmazás, ezért esetében egyrészt jelen van az újdonság varázsa, ami azzal is jár, hogy ezen a felületen egyelőre biztosan nincsenek jelen a szülők, éppen ezért népszerű a fiatalok között.

Másodszor, rendkívül egyszerű használni, teljesen kezdők is profi tartalmakat tudnak készíteni a TikTok filterei, zenei adatbázisa és különféle videószerkesztők segítségével - azaz megadja az esélyt mindenkinek arra, hogy bármiféle előképzettség nélkül, a mobilja segítségével minőségi videókat hozzon létre. Ez volt anno az Instagram nagy dobása is, a platform képszerkesztő eszközeivel bárki egy sima mobiltelefonnal is látványos fotókat csinálhatott.

És nem utolsó sorban ott a TikTok algoritmusa, amely lehetővé teszi, hogy igazán testreszabott és szórakoztató tartalmakat érjünk el, így az app akár órákra képes behúzni az embert.

A fenti három pontnak köszönhetően a TikTok ma már népszerűbb, mint az Instagram:

Kép: MediaKix

A TikTok közönsége

A globális felhasználói arányokat nézve jelenleg a TikTok-felhasználók megközelítőleg 50 százalékát a 29 év alattiak teszik ki. Magyarországon a felhasználók 37 százaléka a Z generáció (2000 és 2010 között született) tagja, míg az Y generáció (1980 és 2000 között született) tagjai csak 19 százalékban vannak jelen a platformon.

Az app felhasználóbázisának változása ismerős mintát követ: a Facebook a kezdetekben egyetemisták platformja volt, az idősebb generáció jóval később fedezte fel magának. Az Instagram is eleinte a fiatalok körében tarolt és csak a későbbiekben hódította meg az idősebb közönséget. A TikToknál is ez a trend figyelhető meg, jelen pillanatban a regisztrált felhasználók 70 százaléka 18 és 35 év közötti. De ahogy telik az idő, a regisztráltak átlagéletkora is növekszik. Marketing szempontból a TikTok ereje és különbözősége a többi közösségi média platformtól abban rejlik, hogy az itt futó hirdetések a videós formátum miatt sokkal intenzívebb figyelmet igényelnek a felhasználótól, így az a néző, aki interakcióba lép az adott hirdetéssel, nagyobb valószínűséggel lesz vásárló is. Ez pedig végeredményben nemcsak magasabb eladási számokat, hanem középtávon növekvő márkaismertséget is eredményezhet. Azoknak a vállalatoknak, amelyeknek a fiatalabb generációk elérése helyezkedik el marketing stratégiájuk gyújtópontjában, a TikTok szinte kötelező csatorna. S bár a “TikTok az új Instagram” állítás szinte biztosan megállja a helyét, az új közösségi platform tartalmaiba invesztáló márkáknak nem szabad elfelejteniük azt a leckét, amit a Facebooknál évekkel ezelőtt már megtanultak: a TikTok is csak egy csatorna, mely képes ugyan olcsón megteremteni a márkára szegeződő szempárokat, önmagában azonban nem helyettesítheti sem a jól átgondolt online marketing startégiát, sem az olyan robusztus eszközöket, mint például a profi emailmarketing automatizáció.

