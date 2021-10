A partnerek 44 százaléka 2019-ig bezárólag, tehát még a pandémia előtt csatlakozott az eMAG Marketplace felületéhez, míg 56 százalékuk a pandémia 2020 márciusi kitörése után döntött a Marketplace értékesítés mellett - 2020-ban 29, 2021-ben pedig 27 százalék.

Ugyanakkor a válaszadó partnerek 85 százaléka a vírustól függetlenül csatlakozott az eMAG Marketplace-hez – derül ki az eMAG Marketplace platformján termékeket, szolgáltatásokat árusító kereskedőkről a GKI Digital által idén már másodszer elkészített felmérésből. További tizedük saját bevallása szerint a járványhelyzet elmaradása esetén is csatlakozott volna, a vírushelyzet miatt csak előrehozta ennek időpontját.

Csupán a megkérdezett kereskedők 5 százaléka nyilatkozott úgy, hogy kifejezetten a pandémia sarkallta a belépésre. A koronavírus időszakában történt csatlakozások fő oka az, hogy a kereskedők felismerték a trendet, hogy a vírus felerősíti a legismertebb kereskedők piaci szerepét, arányaiban nagyobb forgalmat terelve például az eMAG.hu-ra is. Sok partner számára az eMAG piactere tette lehetővé a leggyorsabb megoldást az online értékesítés megkezdésére.

A pandémiás helyzet az online értékesítés volumenére jellemzően pozitívan hatott: a cégek 55 százaléka mondta, hogy nőtt a forgalma a Marketplace-en, míg csupán 13 százalék számolt be csökkenésről.

Érdekesség, hogy az eMAG Marketplace partnerek nagyobb arányban rendelkeznek Facebook oldallal, mint webáruházzal, 2020-hoz képest valamelyest csökkent az Instagram jelenlét aránya, ám nőtt a YouTube, a LinkedIn, és a TikTok használatának aránya.

A Marketplace-es kereskedők több mint négyötöde önmagában is saját webáruházat üzemeltető vállalkozás, ráadásul arányuk 5 százalékkal növekedett 2020-hoz képest. Szintén nőtt a hagyományos bolti kiskereskedelmet végzők, valamint a nagykereskedők súlya is (29%-ról 35%-ra). Kissé csökkent viszont az itt értékesítő gyártók aránya, és a vegyes profilú kisvállalkozások is kisebb arányban vannak jelen.

Külföld felé is nyitna a legtöbb hazai partner A partnerek mindössze egyharmada nem végez és nem is tervez külföldi piacra lépést. Bő negyedrészük már jelenleg is értékesít külföldre és ennek ötöde további bővítést tervez a jövőben. A partnerek további 40 százaléka ugyan most még nem értékesít, de a jövőben szeretne külföldi irányba is bővíteni.

A már most is külföldre értékesítők körében a legnépszerűbb célország Románia, Szlovákia és Bulgária. A nemzetközi értékesítés elindítása kapcsán a legtöbben a logisztikát jelölték meg a legnagyobb kihívásnak: csaknem minden második válaszadó elsősorban ezért nem értékesíti termékeit a határon túlra. A határon túli marketingtevékenység a válaszadó partnerek 38 százaléka szerint nehezebb a hazainál, míg harmaduk számára a helyi jogszabályok ismeretének hiánya okoz problémát.

Tavaly az eMAG Marketplace felülete a teljes magyarországi, belföldi online kiskereskedelmi forgalom 3,4 százalékának megfelelő forgalmat bonyolított le. Ezzel a volumennel a Marketplace tulajdonképpen a legnagyobb hazai e-kereskedőkéhez mérhető forgalmat jegyzett.