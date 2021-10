„Nem sok értelme lenne kötelezővé tenni a maszkviselést” a tömegközlekedésben, hisz máshol sem kötelező eltakarni a szájat és az orrot – mondta a Szabad Európának a Fővárosi Önkormányzat. Ugyanakkor az MTA és az orvosi kamara is a maszkviselés fontosságára emlékeztetett a héten a koronavírus-fertőzések növekvő száma miatt.

Fekő Ádám, a Fővárosi Önkormányzat sajtóreferense szerint a nemzetközi tanulmányok megerősítik, hogy a közösségi közlekedésben alacsonyabb a fertőzés kockázata, mint más beltéri közösségi terekben.

Az önkormányzat arra is emlékeztet, hogy a kormány a nyáron elvette az önkormányzatoktól azt a jogot, hogy saját hatáskörben dönthessenek az intézményeikben történő maszkviselési szabályokról. Az egészségügyi intézményekben jelenleg is kötelező maszkot viselni .

Arról korábban a Napi.hu is beszámolt, kutatók szerint mégis fontos, hogy a maszkokat viseljék az emberek olyan helyeken, ahol egyszerre sokan vannak, mert az új koronavírus-változatok hatékonyabban terjedhetnek a levegőben. A kutatók azt is megállapították, hogy az enyhe Covid-19 betegségben szenvedő páciensek által viselt, lazán illeszkedő maszk is körülbelül 50 százalékkal csökkentheti a vírusszennyezett részecskék mennyiségét a környező levegőben.