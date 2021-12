A HÉV-vel utazók megszokhatták, hogy az alkalmazással egyszerűen válthatnak menetjegyet a HÉV-vonalak fővároson kívüli szakaszaira, és az elmúlt időszakban már korlátozottan bérletek is elérhetők voltak az alkalmazásban - közölte a MÁV.

Eddig a H5-ös HÉV-re lehetett teljesárú bérletet váltani ezen a módon, a lehetőséggel sokan élnek minden hónapban. Emellett a Dunaharaszti zónabérletek egy részét is elektronikusan váltják meg, amellyel a Dunaharaszti és Budapest között ingázók vonattal, HÉV-vel és a Volánbusz járataival is utazhatnak.

A bérletek ára és érvényessége megegyezik a BKK-pénztáraknál és az automatáknál váltható bérletekével. Az alkalmazásban a teljesárú és a kedvezményes bérletek is elérhetők, utóbbiakat az alkalmazás – a megfelelő kedvezményre jogosító okmány beállítása után – automatikusan felkínálja.

A HÉV-állomásokat az alkalmazásban az állomásnév végén lévő H betű jelzi. Jegy- és bérletváltáskor a HÉV esetén is be kell állítani a kedvezményeket, illetve a Budapest-bérlet meglétét. Az első bérletváltás előtt bérletigazolványt kell létrehozni az alkalmazásban, amely tartalmazza a bérletet használó utas fényképét és adatait. A bérletről a bankkártyás fizetést követően elektronikus számla készül, melyet az alkalmazásban megadott e-mail-címre küld el a rendszer - olvasható a MÁV oldalán.

A MÁV mobilalkalmazás fontos jellemzője, hogy csupán a vásárláskor van szükség internetkapcsolatra, a megváltott jegyek és bérletek első letöltés után ellenőrzéskor internetkapcsolat nélkül is bemutathatók. Egy közelmúltban történt fejlesztés eredményeként pedig már nemcsak Android és iOS operációs rendszerekre, de a HMS rendszerű Huawei telefonokra is telepíthető az alkalmazás. Az alkalmazásban bemutatott jegyeken, bérleteken nemrég egy új biztonsági elem is megjelent, melynek megjelenéséhez a jegyellenőrök a jegykép mozgatását kérhetik.