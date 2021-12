A MÁV-ot is elérte az energiadrágulás

2022 januárjától két évre szóló szerződést kötött a MÁV Zrt. az állami tulajdonú MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel az áramellátása fedezésére. Dolgoznak azon is, hogy a jelentősen megnövekedett energiaárak vasútra gyakorolt hatásait mérsékeljék - jelentette be a vasúttársaság, amely tovább is adja az áramot más szállítmányozóknak.