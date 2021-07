Még szeptemberben jelentette be Borsod-Abaúj-Zemplén megye második legnagyobb településének, Ózdnak a polgármestere, Janiczak Dávid, hogy sikerült megállapodni az amerikai gyorsétteremlánc, a McDonald’s képviselőivel, és hamarosan éttermük nyílhat a városban.

Júniusra ígérték az építkezés megkezdését, és ezen a héten hétfőn el is indult a munka. A beruházás várhatóan 70 új munkahelyet teremt a környék számára.

„Hosszú évek lakossági igényét elégíthetjük ki az étterem építésével és majdani megnyitásával. Külön örömünkre szolgál, hogy a városban megjelenő új szolgáltatáson kívül, új munkahelyek létrehozásával is szolgálja Ózd városát a beruházás. Határmenti városként nagy vendégforgalomra számítunk a szlovák oldalról és természetesen az egész térségből, mely tovább erősíti Ózd központi szerepét. A lakossági visszajelzések alapján örömmel mondhatom, hogy nagy várakozás előzte meg az építést, és nagyon sokan várják a nyitást.” – mondta Janiczak Dávid, Ózd polgármestere az étterem alapkőletételekor.

A városvezető a Napi.hu-nak korábban arról számolt be, hogy körülbelül öt éve próbálják a városba csábítani a McDonald’s étteremláncot, mivel számos alkalommal jelezték a lakosok, hogy igény lenne rá. A kezdetekben azonban falakba ütköztek.

A McDonald's építési területe Ózdon. Kép: Kónya Ádám

A cég akkori üzleti stratégiája nem tette lehetővé az ózdi nyitást. 2019-ben viszont az étteremlánc magyarországi tulajdonosváltását követően fordulat állt be a vállalat üzletpolitikájában és nyitottá váltak a beruházásra. Ezt a cég ügyvezetőjének nyilatkozata is alátámasztja.

„Növekedési stratégiánk egyik legfontosabb eleme, hogy új éttermeinkkel olyan városokban és településeken is megjelenünk, ahol korábban erre nem volt lehetőségünk. Bízunk benne, hogy az ózdiak is szeretettel és örömmel fogadnak majd bennünket a városukban. Ha minden ütemezés szerint halad, akkor még az év vége előtt mi is üdvözölhetjük őket az étteremben. – nyilatkozta Égi Zsolt, a magyarországi McDonald’s éttermeket üzemeltető Progress Étteremhálózat Kft. ügyvezetője.

Ózdon építkezik a McDonald's. Kép: Kónya Ádám

A beszámolókból az is kiderül, hogy a „Jövő Élménye” koncepcióval kívánják modernizálni a McDonald’s márkát. A terv alapvetően a digitalizációra épül, de kiterjed az éttermek külső és belső környezetére, megjelenésére is.

Az étteremlánc életében azonban nem ez az egyetlen változás: június 25-ével minden éttermükből kivonják az egyszer használatos műanyag evőeszközöket, a műanyag szívószálakat és pohártetőket. Szeptemberben a fagylaltos poharakat is papír alapú poharakra cserélik. Az ózdi étterem már ezek alternatíváival fogja fogadni a vendégeket.