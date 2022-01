Három rádiós pályázaton hirdetett eredményt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) médiatanácsa: a Székesfehérvár 99,8 MHz és a Tatabánya 102,5 MHz helyi vételkörzetű médiaszolgáltatási lehetőségek kereskedelmi jellegű, valamint a Törökszentmiklós telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára kiírt pályázati eljárásokban. Az előbbi kettőnél - egyedüli pályázóként - a Radio Plus Kft., az utóbbinál a Rádió Horizont Kft. a nyertes - írja az NMHH a közleményében.

A Radio Plus Kft. a Rádió1 kereskedelmi rádió médiaszolgáltatója, amely egykor budapesti vételkörzetű rádióként indult, mára azonban szinte az egész országot lefedi az elmúlt több mint öt évben gyakran alkalmazott "módszernek" és a Médiatanács engedélyeinek köszönhetően: több vidéki frekvencia kapcsolódott vele egy hálózatba. (A közös hálózatba kapcsolódás azt jelenti, hogy a helyi médiaszolgáltatóknak napi négy órában kell saját tartalmat szolgáltatni, de a műsoridő nagy részében a Rádió1 adását veszik át.) A Radio Plus megszerezte a frekvenciákat elnyert cégeket, vagy maga pályázott a helyi frekvenciákra.

A Médiatanács közleményéből az is kiderül, hogy a Radio Plus szintén egyedüliként pályázott a körzeti vételkörzetű Szeged 87,9 MHz kereskedelmi használatára is, az ajánlat alaki vizsgálatát követően azonban a grémium hiánypótlásra szólította fel a céget.

A rádiós vállalkozás évente több száz millió forint adózott eredményt termel, a tulajdonosa Andy Vajna halála után, 2019 decemberétől - közvetve egy cégen keresztül - Schmidt Zoltán, aki több, a felcsúti milliárdos Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó építőipari társaságban is vezetői posztot tölt be. (Schmidt egyebek mellett vezető tisztségviselő Mészárosék Fejér-B.Á.L. Zrt.-jében, a Budapest-Belgrád vasutat építő RM International Zrt.-ben és a paksi atomerőmű-bővítést is megcélzó, mérnöki tevékenységet folytató Status KPRIA Zrt.-ben.)

A törökszentmiklósi kisközösségi rádiós pályázaton nyertes Rádió Horizont Kft. a helyi önkormányzat tulajdonában van, közel húsz éve a helyi rádió médiaszolgáltatója.