A tervpályázati felhívás az uniós közbeszerzési közlönyben jelent meg. A pályázat lebonyolítója az Óbuda-Újlak Zrt.

A közlemény részleteket nem tartalmaz, mindössze egy körmondatban részletezi, hogy mit vár el a kiválasztott tervezőktől. Íme a mondat: az "ajánlatkérő a tervpályázat keretében olyan modern, a legkorszerűbb, a nagyforgalmú vasútüzemi és utasforgalmi elvárásoknak megfelelő, a műemléki örökséget tiszteletben tartó - a Tervpályázat tervezési programjában meghatározott - épületegyüttesre és környezetrendezésre vonatkozóan vár építészeti javaslatokat, amely a lehető legmagasabb színvonalon képes kiszolgálni az előírt funkciókat és teljesíteni a tervpályázati dokumentációban meghatározott értékelési szempontokat."

A nyertes pályázóval felhívás nélküli tárgyalásos közbeszerzés keretében köt majd szerződést a BFK.

Az ajánlatkérő legalább 8, de legfeljebb 12 céget kér fel a pályázaton történő részvételre. A már kiválasztott résztvevők a következők: Grimshaw Architects LLP, Benthem Crouwel Architekten B.V, ARUP Group Limited, Van Berkel en Bos U.N. Studio B.V, Albert Wimmer ZT-GMBH.

A pályaművek értékelésének szempontjai pedig a következők:

- igazodás a környezethez,

- építészet és tömegalkotás,

- tervezési program és funkció,

- gazdasági szempontok (beruházási és üzemeltetési költségek).

A kiválasztott résztvevőket október 19-ig értesíti a BFK.

A díjazásra rendelkezésre álló keret összesen 787 400 euró, mintegy 280 millió forint. A meghívási díj pályázónként: 31 750 euró, mintegy 11 millió forint. A díj legnagyobb összege: 127 ezer euró (45 millió forint), a megvétel legkisebb összege pedig 50 800 euró (18 millió forint).

A bírálóbizottság elnöke Fürjes Balázs (a Miniszterelnökség Budapest és a főváros agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára), társelnökei pedig Füleky Zsolt (a Miniszterelnökség építészeti, építésügyi és örökségvédelmi helyettes államtitkára), továbbá Vitézy Dávid (BFK vezérigazgató). A bizottság tagja Iványi Gyöngyvér állami főépítész, és további 16 szakember, illetve állami, önkormányzati vezető.

Nemrégiben Vitézy Dávid arról számolt be, hogy a 4,5 kilométer hosszú, a Nyugati pályaudvartól – a Széll Kálmán tér érintésével – Kelenföldig vezető vasúti Duna-alagút jelentősen átalakíthatja Budapest közlekedését. Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) nevű alapból most 1 milliárd forintos támogatást nyert el a projekt a kidolgozására és előkészítésére. Ha megvalósul, park lehet a Nyugati és Rákosrendező jó részén, eltűnhet a Déli pályaudvar is.