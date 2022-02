A közbeszerzés eredményét az ajánlatkérő Pannon Egyetem közölte az uniós közbeszerzési közlönyben.

A nyertesek feladata a következő: a Veszprém-Kulturális Negyede II. ütemben, a Pannon Egyetem campusának fejlesztése keretében mélygarázs építése, és a kapcsolódó külső terület rendezése (belső utak, parkolók, burkolt felületek, zöldterületek), tervezéssel és kivitelezéssel együtt.

A terepszint alatti mélygarázs alapterülete 5245,8 négyzetméter. A mélygarázsban létesített parkolóhelyek száma 200, az összes parkolóhely 355 darab. A kültéri multifunkcionális sportpálya alapterülete 1 861 négyzetméter. A gyalogos forgalmi térkő burkolatok 2 257 négyzetméter, a zöldfelületek létesítése, felújítása 14 607 négyzetméter, míg a gépjármű közlekedő útburkolatok területe 14 424,2 négyzetméter lesz. A nyertesekkel február 14-én kötötte meg a szerződést az ajánlatkérő.

A napi.hu 2020 augusztusban írta meg, hogy az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozatra történő felkészülést elősegítve, Veszprém Megyei Jogú Város és térsége fejlődését támogatva a kormány 49,5 milliárd, míg a Veszprémi Főegyházmegye részére 39 milliárd forintot hagyott jóvá.

Tavaly decemberben pedig arról írtunk, hogy a helybeli Vemév-Szer a Swietelsky Magyarország Kft.-vel együtt tervezheti és építheti meg Veszprémben a digitális élményközpontot, nettó 9 milliárd 393 millió forintért. A beruházás illeszkedik az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozatba. Az új létesítmény hasznos területe 3 800 négyzetméter, de lesz egy 1 035 négyzetméteres tetőterasza is. Kívül pedig csatlakozik hozzá egy 100 férőhelyes fedett parkoló, valamint egy kültéri, de szintén fedett 58 férőhelyes parkoló is. Utóbbi alapterülete 1 562 négyzetméter lesz. Épül két személyfelvonó is.