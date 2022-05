A nyári turisztikai főszezonra készülő, országszerte több mint 190 üzletből álló hálózattal rendelkező Lidl megkezdte a toborzást.

Határozott idejű - 1-5 hónapos - szerződéssel napi 4-8 órás munkára keres bolti dolgozókat. A keszthelyi, a balatonlellei és a siófoki üzletbe lehet jelentkezni, a szállást pedig a boltlánc biztosítja az érintetteknek.

A napi 8 órás munka esetén a cég 384 ezer forint bruttó fizetést ad a boltlánc, ez tartalmazza az alapbért és a pótlékokat is. A részmunkaidősök arányosan kevesebbet kapnak.

Hiány van boltosokból

A boltos piac a koronavírus-járvány okozta sokkból viszonylag hamar magához tért, de ezzel együtt megjelent a pandémia előtt tapasztalt munkaerőhiány is.

A blokkk.com kiskereskedelmi szakblog korábban arról írt, hogy a boltláncoknak mindent be kell dobniuk a munkaerőért vívható küzdelemben, és az álláshirdetések tanúsítják, hogy már nem csak a jövedelmek, de a munkakörülmények is számítanak: rend, tisztaság és jó illat vár, nem kell békázni a boltban, imádod a pörgést és már kiskorodban is a pénztárgépet nyomkodtad.