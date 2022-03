Az autókban nélkülözhetetlen alkatrésznek számító kábelkötegek legfontosabb európai beszállítói Ukrajnában termelnek, az orosz invázió azonban ezeket az ország nyugati részén lévő gyártókat a termelés leállítására kényszerítette. Az Audi Hungária is ukrán beszállítóitól vásárolja a motorgyártáshoz a kábelkötegeket, a járműhöz pedig az üléshuzatokat. Jelenleg alig érkezik ezekből az alkatrészekből, de a tartalékok felhasználásával eddig ki tudták egyenlíteni a hiányt. Ez hosszú távon biztosan nem lesz tartható adta hírül társaság nemrég.

Bár az oroszországi alapanyag-beszállítás még nem került fel a szankciós listákra, a legtöbb gyártó maga döntött arról, hogy korlátozza az importot. A szállítmányozók és autóalkatrész-beszállítók már most is távol tartják magukat az orosz árutól, ez további nyomást gyakorol az autógyártókra - írtuk meg kedden.

Kapcsolódó Hamarosan leállhat az autógyártás Oroszország miatt

Lapunk megkérdezte a nagy hazai járműipari cégeket, hogy az orosz-ukrán háború miatt milyen mértékben számolnak alkatrész-, vagy alapanyag-ellátási gondokkal, illetve azzal, hogy a gyártást korlátozzák.

A Mercedes-Benz többek között ukrajnai beszállítókkal is dolgozik együtt, akik különböző, a járműgyártáshoz szükséges alkatrészeket szállítanak a vállalatnak. Beszállítóinkkal szorosan együttműködve, folyamatosan figyeljük és elemezzük a helyzetet, és intenzíven dolgozunk közös, az ellátási láncaink biztonságát szolgáló megoldásokon - nyilatkozta a Mercedes-Benz AG központi sajtóosztálya.

Ez egyebek mellett magában foglalja egyes megrendelések áttelepítését a beszállítóink más telephelyeire, mindemellett gyáraink nagyfokú rugalmassága révén igyekszünk a lehető legjobban biztosítani a folyamatos termelést.

E héttől kezdve néhány gyárunkban átmenetileg az aktuális helyzethez igazítjuk a műszakterveket.

Jelenleg minden gyárunkban folyik a termelés világszerte. A friss információk tükrében naponta újraértékeljük a helyzetet - írták. Érdeklődésünkre, hogy az átszervezések érinthetik-e a kecskeméti üzemet is, a társaságnál nem kívántak választ adni.

A Magyar Suzuki Zrt. szállításai a háborús helyzetre tekintettel márciustól szünetelnek Oroszországba és Ukrajnába. Mindazonáltal terveink szerint ebben az időszakban is két műszakban zajlik majd a termelés Esztergomban - válaszolták a cégnél. Jelenleg is dolgozunk azon, hogy az érintett megrendeléseket átforgassuk más piacokra az adott időszakra tervezett gyártási volumen tartása érdekében. Vállalatunknak nincsen az érintett területről közvetlen, Tier 1-es beszállítója, ettől függetlenül folyamatosan vizsgáljuk a teljes beszállítói láncot. Továbbra is a tavaly óta a szektorra jellemző félvezetőhiány okozza a legnagyobb kihívást. Az érintett alkatrész beszállítóinkkal közösen azon dolgozunk, hogy gyártásunk ellátása folyamatos legyen - hívták fel a figyelmet.

A magyarországi Bosch csoport gyártására jelenleg nincs hatással az ukrajnai helyzet. A hosszú távú politikai és gazdasági hatásokat egyelőre nem ismerjük, de a régióban és azon túl is jelentős következményekkel számolhatunk a működésünket tekintve - kalkulálnak a cégnél. Folyamatosan értékeljük a rendkívül változékony helyzetet és vizsgáljuk annak az üzletmenetünkre gyakorolt hatását. Szoros kapcsolatban állunk a beszállítóinkkal és az ügyfelekkel, és folyamatosan mérlegeljük a szankciók hatásait. Az oroszországi telephelyek a korábbi megrendeléseket teljesítik, új megrendeléseket az ottani gyárainkba nem fogadunk - írta a cég.

Az Ukrajnával kapcsolatos fejleményeket ezen a linken követheti.