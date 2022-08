Az integrált városi közműtársaság jó őtletnek tűnt Karácsony Gergely főpolgármester részéről, de ahhoz nem volt elég, hogy a NER-hez köthető cégeket kiváltsa a szerződéses partnerek közül – írja a Népszava.

A Fővárosi Közterület-fenntartó (FKF) Zrt. még júniusban írt ki egy tendert a veszélyes égéstermék elszállítására, kezelésére. Ez négy részfeladatot jelentett, amiből hármat az EnviroTrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. végez, egyet pedig a Hungaropec Ipari Hulladékkezelő Zrt. A 2019. augusztus végi közbeszerzési pályázatot sikerült elnyerniük, és öt nappal Karácsony Gergely hivatalba lépése előtt le is szerződtek a közterület-fenntartóval 2021. novemberéig. A szerződés összértéke 1,479 milliárd forint volt.

A Hungaropec Zrt. egyedüli tulajdonosa a V-Híd Kft., amelynek végső tulajdonosa a Mészáros-csoporthoz tartozó V-Híd építő Zrt. volt. A később hivatalba lépő ellenzéki városvezetés belső vizsgálatot rendelt el, az FKF pedig feljelentést tett különösen nagy értékre elkövetett hűtlen kezelés gyanúja miatt.

A BRFK azóta is nyomoz, de gyanúsítottat egyelőre nem hallgattak ki.

A Hungaropec azóta átkerült az Envirotis Holdinghoz, amelynek tulajdonosa a korábban a Mészáros-csoporthoz tartozó Status Next környezetvédelmi magántőkealap volt, tavaly áprilisban pedig a frissen megalakult Global Spectrum Zrt.-hez került.

A cég vezérigazgatója és egyedüli részvényese Halmi Tamás. Az egykori geofizikus a bicskei földhivatalban kezdte, de azután Mészáros Lőrinc meglátta benne a tehetséget, és megtette a Mészáros és Mészáros Kft. ügyvezetőjévé, majd több Mészároshoz köthető cégben is megfordult, többek között az Opus Global NYRT. ipari divíziójának vezetője is volt. 2021 februárjában saját lábra állt, megalapította a Global Spectrum Invest Zrt-t, amelynek ernyője alá többek között beterelte a Hungaropec Kft-t, valamint tulajdonosát az Envirotis Holdingot. De a cégcsoporthoz tartozik az EnviroTrade Kft. is, amely az új pernyeszerződés 4 részéből hármat vitt. A negyediket meg ugyebár a régi győztes Hungaropec.

A napilap szerint újabb két évre övék a másfél milliárdos fővárosi megbízás.