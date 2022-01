Az ország egyik leggazdagabb emberévé előlépett Mészáros Lőrinc új országban, Líbiában terjeszkedik: a felcsúti milliárdoshoz köthető Prime Property Magántőkealap az Er-Petro Consulting Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t december 2-án vásárolta meg. A társaság az afrikai országban is erőmű-karbantartóként dolgozik.

A társaság emellett Németországban és Franciaországban műszaki tanácsadással is foglalkozik. Még az előző tulajdonossal 2020-ban 75 millió forint profitot hozott 1,2 milliárdos forgalom mellett - vette észre a 444. Az előző tulajdonos, Csontos Péter egy másik cégét, a Rotary International Szolgáltató Kft.-t is eladta Mészáros egyik érdekeltségének. Ennek a hulladékkezelő vállalatnak Tripoliban, Líbia fővárosában is van fióktelepe. 2020-ban mindössze 3 millió forint nyereséget hozott.

Nem meglepő választás Líbia: Mészáros korábban az Indexnek adott interjújában beszélt arról, hogy ebben az országban terjeszkedne.

A december 8-án létrehozott Prime Propertyt pedig Mészáros Lőrinc egyik ügyvédje, Kertész József kezeli a tulajdonában lévő Primefundon keresztül – az övé még többek között a KESMA-t megalapító Media Fundamentum Zrt. is.

A milliárdos Horvátországban már rendelkezik üzleti érdekeltségekkel, valamint övé az eszéki focicsapat is.