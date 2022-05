Metál Zoltán: Ötezer forintos kilométerdíjat is bevethetnek a taxisok, ahol nincs szabályozás

Négy év után ugranak a budapesti taxis tarifák, követve az elmúlt évek béremeléseit és természetesen az üzemanyag árának megugrását, amelyet már nem sokáig tud kordában tartani a kormány hatósági árazása. A fix díjakat sok kritika éri, többek között a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) is megszólalt az ügyben. Vannak azonban vitathatatlan előnyei is egy olyan piacon, mint a személyszállítás. Többek között ez is kiderül a Napi.hu videopodcastjából, amelynek vendége Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség (OTSZ) elnöke.