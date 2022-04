Elrendelte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a legnagyobb belföldi mézeladó, Klenáncz József két újabb akácmézének (az A3 és A5 tételazonosítóval megjelölt termékeknek) a forgalomból való kivonását és a fogyasztóktól való visszahívását - írja a 24.hu. A CBA-üzletekben is érdekelt Klenáncz mézeivel most is ugyanaz a probléma, mint korábban: nem lehet megállapítani, hogy milyen alapanyagok felhasználásával készült, és azt sem, hogy ezen alapanyagok honnan származnak.

A törvény lehetőséget ad arra, hogy a hatóság legfeljebb egy évre, teljesen vagy részlegesen felfüggessze vagy korlátozza a tevékenységet, a működést legfeljebb három évre megtiltsa, az újbóli működést feltételhez kötheti a feltárt jogsértés súlyával arányosan, a jogsértésben rejlő kockázat mértékének és jellegének figyelembevételével. Ezt a szankciót hatóság jellemzően a szabályos működés visszaállításáig alkalmazza.

Klenáncz József nem kizárólag akácméz csomagolását végzi az üzemben, hanem vegyes virágmézet is előállított, ezzel a tevékenységgel kapcsolatosban pedig jogszabálysértést nem állapítottak meg. „A vállalkozás nyilatkozata szerint akácméz-csomagolást 2021 novemberétől nem végez, amit a helyszínen történt ellenőrzések, valamint a kiskereskedelmi egységek ilyen irányú monitorozása is megerősített” – írja a Nébih. Vagyis a hatóság oldalán nemrég közzétett jogsértés Klenáncz egy korábbi termékét érinti.