A világszinten rangos étteremkalauz magyarországi minősítésének történelme során először kaptak vidéki éttermek Michelin-csillagot, ráadásul a tatai Platán Gourmet rögtön kettőt, míg az esztergomi 42 étterem egy csillagot nyert - olvasható az MTÜ közleményében.

A budapesti vendéglátóhelyek közül a tavalyi egy csillagát megduplázva hazánk másik két Michelin-csillaggal rendelkező étterme lett a Stand. Mellette megőrizte egy csillagát hat fővárosi étterem, míg a Rumour első alkalommal nyerte el ezt az elismerést.

Így hazánk összesen 2 két Michelin-csillagos és 7 egy csillagos étteremmel büszkélkedhet, amivel Közép-Európa egyik meghatározó gasztronómiai központjává vált, megelőzve Csehországot, Lengyelországot és Horvátországot - véli az MTÜ.

A hazai vendéglátóhelyek továbbá hat BIB Gourmant díjat és 47 Tányér ajánlást „söpörtek be”. A fenntarthatóság terén elért eredményeket elismerő Zöld csillagot − amelyet korábban magyar étterem még soha nem tudott elnyerni − most négy vendéglátóhely is megkapta. (BIB Gourmand díjjal a mérsékeltebb ár mellett is magas minőségű ételt kínáló vendéglátóhelyeket, jellemzően bisztrókat és családias vendéglőket tünteti ki a Michelin Guide, az étteremkalauzba bekerülő további ajánlott éttermeket pedig Tányérral jelzik.)

A National Selection of Hungary 2022 díjazottjai:

Két csillag

Platán Gourmet, Tata

Stand, Budapest

Egy csillag

42, Esztergom

Rumour, Budapest

Babel, Budapest

Borkonyha Winekitchen, Budapest

Costes, Budapest

Essencia, Budapest

Salt, Budapest

BIB Gourmand

Anyukám Mondta, Encs

Casa Christa, Balatonszőlős

Kistücsok, Balatonszemes

Macok, Eger

Mór24, Balatonfüred

Sparhelt, Balatonfüred

Zöld csillag

Almalomb, Hosszúhetény

Graefl Major Kétútköz, Poroszló

Onyx Műhely, Budapest

Salt, Budapest

Ajánlott éttermek (Tányér)

67 Sigma, Székesfehérvár

84 Bisztró, Kapolcs

A Konyhám Stúdió 365, Fonyód

Alabárdos, Szeged

Alkimista Kulináris Műhely, Szeged

Almalomb, Hosszúhetény

Arany Kaviár, Budapest

Avalon, Miskolc

Clarisse, Tura

Costes Downtown, Budapest

Felix Kitchen & Bar, Budapest

Füge, Tihany

Graefl Major Kétútköz, Poroszló

Hoppá! Bistro, Budapest

Horgonyzó Kisvendéglő, Tiszalök

Hosszú Tányér, Hosszúhetény

Ikon, Debrecen

Kővirág, Köveskál

Kreinbacher Birtok, Somlóvásárhely

Lamareda, Győr

Laurel, Budapest

Lokal 47, Kéthely

Mák, Budapest

Morzsa, Pécs

Natura Hill, Zebegény

Neked Főztem, Zánka

Nobu Budapest, Budapest

Onyx Műhely, Budapest

Öreg Prés, Mór

Pajta, Őriszentpéter

Pasztell, Budapest

Platán Bisztró, Tata

Rézmozsár, Kiskunhalas

Rókusfalvy Fogadó, Etyek

Rutin, Budaörs

Sauska 48, Villány

Spago by Wolfgang Puck, Budapest

St. Andrea, Budapest

Stand25 Bisztró, Budapest

Textúra, Budapest

Tihanyi Vinarius, Tihany

Umo, Budapest

Végállomás Bistro&Wine, Miskolc

Víg Molnár Csárda, Csopak

Villa Kabala, Szigliget

Zelna Borbár és Vinotéka, Balatonfüred

Zip’s, Miskolc

„Nagy örömünkre szolgál, hogy bemutathatjuk az első Michelin Guide Hungary kiadványt, amely rávilágít arra, hogy a tehetség az ország minden részén megtalálható. Felügyelőinket lenyűgözte ez a kulináris célpont, és Budapest mellett a további 34 magyar városban és faluban bemutatott 62 étterem bőven ad okot az ünneplésre. A felügyelőink egy autentikus, tradíciókkal teli kulináris tájképpel találkoztak, amelyet olyan tehetséges és kreatív szakemberek vezetnek, akik büszkék kultúrájukra, és akik a nagy múltú recepteket folyamatosan újragondolják, hogy lenyűgözzék a világ minden részéről ideérkező utazókat és gurmékat. Mind a 62 étterem csapata büszke lehet arra, hogy bekerültek a Michelin Guide válogatásába” - mondta Gwendall Poullenec, az étteremkalauz nemzetközi igazgatója a díjátadón, online bejelentkezve.

„A rangos elismerés a csúcskategóriás konyhaművészet, a minőségi magyar konyha és vendéglátás, egyszóval a hazai gasztronómia tartós fejlődésének bizonyítéka és záloga is egyben - mondta Jakab Zsófia, az MTÜ marketing és kommunikációs vezérigazgató-helyettese.