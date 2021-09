Miután tavaly bejelentette a GM-mel való partnerséget, a Michelin nemrégiben elkezdte bemutatni a médiának az új légmentes gumiabroncsait. A technológia évek óta a gumigyártók szentgrálja, sokan próbálkoztak már vele, mindezidáig kevés sikerrel. A tömörgumitestek ugyanis nehezek, a tömeg pedig növelte az autók fogyasztását, rontotta a tapadást és nem adott hasonló vezetési élményt, mint a légtömlős hagyományos változatok.

A Michelin becslése szerint a gumiabroncsok 20 százaléka - azaz évente 200 millió darab - idő előtt kivonul a forgalomból a felfújással kapcsolatos problémák miatt, legyen szó rossz abroncsnyomásról vagy javíthatatlan defektről. Ezért a Michelin megpróbálja kivonni a levegőt a gumiabroncsok egyenletéből, és úgy gondolja, hogy ezt már 2024-ben megteheti az Uptis nevű légmentes gumiabronccsal.

Az Uptis elnevezés az "Unique Puncture-Proof Tire System" (Egyedi defektbiztos gumiabroncs-rendszer) szóösszetételéből adódik, és a futófelület alatt üvegszálas bordákat, a levegő helyett pedig rugószerű küllőket tartalmaz, amelyek szintén üvegszállal vannak megerősítve. Magukat a gumiabroncsokat úgy tervezték, hogy ne a már meglévő, hanem a Michelin által szállított kerekekre szereljék fel, amelyekre gyárilag kiegyensúlyozzák őket. Elméletileg készen érkezhetnek az autóra szerelve, különösebb szerszámok vagy munka nélkül - írja a The Drive.

A Michelin egyébként úgy számol, hogy az üreges kerekek háromszor hosszabb ideig tartanak, mint a normál abroncsok, még akkor is, ha az abroncs élettartama alatt semmi baj nem történik. Más forrásokból úgy tűnik, hogy a futófelület élettartama is jobb lesz, mert mélyebb futófelületi mintázatot tudnak kialakítani, mint a légabroncsok esetében. Valamint azt is állítják, hogy a gumiabroncs minden egyes forgásakor egyenletesebben oszlik el a terhelés, ami szintén hozzájárulhat a hosszabb élettartamhoz. Egyelőre arról nem beszélt a cég, hogy lehetséges lesz-e a futófelület cserélése. Az viszont már biztos, hogy az ígért háromszor hosszabb élettartam azt jelenti, hogy a gumiabroncsok 66 százalékkal kevesebb hulladékot termelnének.

Egy utolsó dolog, amit a Michelin állít: az Uptis-abroncsok újrahasznosíthatók lesznek.