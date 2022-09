Magyarországon hallgatás övezi a hírt, amelyről Ankarában Süleyman Soylu török belügyminiszter beszélt néhány napja egy török útleveleket készítő üzemben: nemcsak saját, de más országok útleveleit is nyomtatni fogják. Megállapodásuk van Magyarországgal, idén mintegy 250 ezer magyar útlevél nyomtatására - idézi a török minisztert a hvg.hu, amely egyelőre nem kapott választ a magyar Külgazdasági és Külügyminisztériumtól, hogy mi indokolja az eddig itthon végzett gyártás kiszervezését.

A hírről a Hürriyet török lap számolt be augusztus végén, Magyarországon azonban eddig nem volt semmilyen hivatalos bejelentés a 250 ezer úti okmány török gyártatásáról.

Azért is magyarázatra szorulna a kiszervezés, mivel alig fél éve, 2022. március 1-jén lépett életbe az az útlevélgyártásra vonatkozó új szerződés, amelyet az állami Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ) kötött a Pénzjegynyomda Zrt. és az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. alkotta konzorciummal. Méghozzá hosszú távra, a szerződés 2030. december 31-éig érvényes, az állampolgárok okmányigénylésének függvényében pedig a maximálisan lehívható keretösszeg értékhatára 115 milliárd forint. Egyelőre a szerződést aláíró állami NISZ sem válaszolt a lap kérdéseire.

A hvg.hu úgy értesült, hogy a magyar konzorcium is csak a sajtóból tudta meg, hogy egy török cég is végzi azt a munkát, amire leszerződtek, és amit el is látnak, miközben semmilyen kifogást, észrevételt nem kaptak.