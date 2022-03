A Forbes minden év elején elkészíti a legvagyonosabb magyarok listáját. Bár real-time listát nem vezetünk, számos olyan milliárdos szerepel az élen, akiknél a becsült vagyon jelentős részét adja tőzsdei érdekeltségeik értéke. Az elmúlt időszak esései miatt megnéztük, mennyivel csökkent Magyarország leggazdagabbjainak tőzsdéről származó vagyona.

Ritkán látott nagy esést produkált több papír is a héten a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT), az ok egyértelműen a háború okozta bizonytalanság, illetve egyes cégek orosz és ukrán piacnak való kitettsége. A magyar részvényárfolyamok mozgása több milliárdosnak is érzékeny veszteséget okozott a héten.

A milliárdosok neve mellett zárójelben látható, hogy hányadik helyen szerepeltek az idén januárban publikált, az 50 leggazdagabb magyart tömörítő listán, valamint a Forbes által becsült vagyon.

