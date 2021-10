Június óta már a negyedik kerekasztalbeszélgetést kezdeményezte Veres Pál, Miskolc polgármestere a város és környéke gazdasági szereplőivel - ezekre a Napi.hu is meghívást kapott. Először a környékbeli települések polgármestereivel folyt tárgyalás olyan fejlesztési lehetőségekről, amely mindannyiuk javát szolgálnák, valamint a gazdasági célokra kiajánlható, a megyeszékhelyen közigazgatási területén kívül eső ingatlanokról. Ezután meghatározó helyi nagyvállalatok képviselőivel beszélte át a pandémia okozta nehézségeket és a lokális gazdaság jelenlegi helyzetét.

Augusztus végén a munkaerő-közvetítő cégekkel egyeztetett arról, hogyan segíthetik közösen a városba érkező befektetőket. Legutóbb pedig többségében a térség felnőttképzésének képviselőivel egyeztetett a borsodi megyeszékhely vezetője.

„Mi azt szeretnénk, ha az idetelepülő cégek, a gazdaságfejlesztési részlegeink, illetve a képzők között létrejöhetne egy olyan együttműködés, hogy egy megkeresések során a lehető legharmonikusabban és a legeredményesebben tudjanak együttműködni.” – mondta Veres Pál a Miskolc Televíziónak.

A polgármester arról is beszélt, hogy a Miskolcon befektetni kívánó cégek amikor megkeresik beruházási szándékukkal az önkormányzatot, először a szabad ipari területekről és az infrastruktúráról érdeklődnek, ezután pedig általában arról, hogy milyen a helyzet a munkaerőforrás szempontjából a városban. Kitért arra is, hogy ezeknek a vállalatoknak a munkaerő-igényei és a felnőttképzés nyújtotta lehetőségek sokszor nem találkoznak egymással, az új szükségletekre azonban minél előbb reagálni kell.

„Borzasztó gyorsan alakul a technika és a technológia. Sokkal több és sokkal modernebb tudást várnak. Mindenhol megjelent az automatizáció, az informatika, a robotika. Tehát ebben biztos, hogy szükség van egy párbeszédre. Meg kell újulni! Ahogyan az iskolai rendszerben is minden megváltozik a szakmai képzésben, úgy a felnőttek képzésében és továbbképzésében is paradigmaváltásra van szükség.” – nyilatkozta a helyi sajtó képviselőinek Kiss Gábor, a Miskolci Szakképzési Centrum kancellárja, aki említést tett arról is, hogy jelenleg talán minden szektor munkaerőhiánnyal küzd.

Veres Pál ezzel kapcsolatosan úgy vélekedett, hogy egy befektetésről szóló döntés és a cég tényleges indulása között több év is eltelhet. Ezalatt az idő alatt a helyi képzéseknek alkalmazkodniuk kell a beruházó munkaerő-igényeihez. A városvezetés számára pedig fontos, hogy az ilyen esetekben egyeztetni tudjon a megfelelő szolgáltatókkal.