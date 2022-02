Az MKB Bank Nyrt. tőzsdei közlésben tájékoztatta a tőkepiaci szereplőket arról, hogy a bíróság jóváhagyta a következő lépést a Bankholding kialakításában.

A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2022. február 15. napján kelt végzésével bejegyezte a Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Takarék Bankholding Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2022. március 31. napjával történő beolvadását az MKB Bank Nyrt-be.

Ezzel az utolsó formai akadály is elhárulhatott az MKB és a Budapest Bank egyesülése elől. A Magyar Nemzeti Bank néhány napja engedélyezte a fúziót. A Takarék csoport jövő év májusáig csatlakozik a két bankhoz, amely ezt követően új név alatt működik majd tovább. Az MKB és a Budapest Bank egyelőre MKB Nyrt. néven megy tovább áprilistól. Annyi lesz a változás, hogy két hitelintézet ügyfelei a megszokott bankfiókjaik és ügyintézési csatornáik mellett több helyszínen, nagyobb fiókhálózatban tudják majd pénzügyeiket intézni, magyarán a Budapest Bank ügyfeleit ezentúl az MKB fiókjaiban is kiszolgálják és fordítva.

A 2023-ban megvalósuló teljes működési fúzió eredményeként mérlegfőösszeg alapján Magyarország második legnagyobb kereskedelmi bankja jön létre. Az épülő szuperbank rugalmas, nemzetközileg is élenjáró digitális megoldásokat vezet be, valamint épít a három külön-külön is erős hazai kereskedelmi bank erősségeire, értékeire és legjobb gyakorlataira, így a tagbankok által felhalmozott sok évtizedes szakértelemre, továbbá az ügyfelek magas minőségű kiszolgálása iránti elkötelezettségre.

A csoport lízingcégeinél már az idén január 1-től megtörtént az összeolvadás, azóta Euroleasing márkanév alatt integráltan, egységes irányítással működik az MKB-Euroleasing, a Budapest Lízing, a Takarék Lízing, valamint a Budapest Bank Autófinanszírozási üzletága.