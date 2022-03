A Magyar Nemzeti Bank (MNB) határozatában 2022. március 2-től 30 napra 7 millió forint értékben maximálta az egy ügyfél által a Sberbank Magyarország Zrt.-től felvehető forint és ennek megfelelő összegű deviza betétek, illetve egyéb források összegét. Ezen összeghatáron belül – ha igénylik – nemcsak a lakossági, de az egyéb ügyfelek is hozzájuthatnak követeléseikhez - áll a jegybank kedd reggel kiadott közleményében.

A korlátozás ugyanakkor azokat a limitet meghaladó összegeket is érinti, amelyeknél a bank már befogadta a kifizetési megbízást, ám annak teljesítésére még nem került sor. Az intézkedés a bankon belül más ügyfél számlájára történő átvezetésre is vonatkozik, illetve arra az esetre is, ha az ügyfél saját vagy más ügyfél részére befektetési szolgáltatási ügyfélszámlára kívánna pénzt átvezetni.

A jegybanki intézkedésre annak érdekében került sor, hogy a magyarországi Sberbank – az orosz-ukrán válság nyomán az anyabanktól, illetve annak tulajdonosától, az orosz Sberbanktól érkező negatív hatások ellenére – az elkövetkező időszakban is meg tudjon felelni a likviditásra- és tőkehelyzetre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek.

A jegybank emellett határozatban 2022. február 28-ától felügyeleti biztost rendelt ki a magyar Sberbankhoz. A döntést szintén a hitelintézet tőkéjének és likviditásának, illetve az intézmény működése kapcsán érdekelteknek a védelme indokolta. A felügyeleti biztos átveszi a hitelintézet irányítását annak igazgatóságától, s gondoskodik a megfelelő működésről. A hitelintézet fiókjai, számlaműveleti lehetőségei szerdától a korábban megszokott módon érhetők el.

Az MNB – az Egységes Szanálási Hatóság (SRB), az Európai Unió szanálási szervezetének a magyarországi Sberbank anyabankjának, a Sberbank Europe AG. fizetőképességi problémáira vonatkozó bejelentése nyomán – a hazai leánybank kérésére - hétfőn - 2022. február 28-tól március 1-ig két bankszünnapot rendelt el. Ennek időszakában az ügyfelek bankkártyájukkal tudnak tranzakciókat végezni, illetve számlájuk is tud beérkező tételeket fogadni. Így a mindennapi élethelyzethez szükséges források rendelkezésükre állnak. Számlaműveleteket azonban kedd éjfélig még nem tudnak kezdeményezni.

A jegybank honlapján folyamatos tájékoztatást nyújt majd az ügyfeleknek és valamennyi érdekelt félnek a további tudnivalókról. A fogyasztók a témával kapcsolatos megkereséseikre a Sberbank Magyarország Zrt. mellett az MNB budapesti ügyfélszolgálatán, illetve a megyeszékhelyeken elérhető Pénzügyi Navigátor tanácsadó irodákban írásban, telefonon vagy személyesen is kaphatnak választ.

Az MNB – törvényi kötelezettségének eleget téve – folyamatosan ellátja a hazai pénzügyi rendszer üzleti megbízhatósági (prudenciális), pénzforgalmi és fogyasztóvédelmi felügyeletét. A mostani eseményeknek nincs hatása a hazai pénzügyi rendszer egyéb tagjaira, amelyek biztonságosan, a megszokott rendben szolgálják ki ügyfeleiket. Valamennyi hazai betétest (így a magyar Sberbank ügyfeleit is) az Országos Betétbiztosítási Alap ügyfelenként és betétenként 100 ezer eurós betétgaranciája is védi.

