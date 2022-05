Egy éve ilyenkor, 2021. májusban a jegybanki alapkamat 0,60 százalékon állt, az egyhetes betéti kamat pedig mindössze 0,75 százalék volt. Ezzel együtt a hitelkamatok is a földön jártak, a piaci kamatozású, lakáscélú jelzálogkölcsönök egy részét akár 3-4 százalékos THM-mel is fel lehetett venni, és a szabad felhasználású jelzáloghitelek sem voltak ennél sokkal drágábbak - derül ki a Bank360.hu elemzéséből. Egy év alatt azonban rengeteget változott a helyzet, elég megnézni, hogyan növekedett a jegybanki alapkamat.

Az elmúlt egy évben júniustól minden hónapban emelkedett ez a mutató, az idén májusi kamatdöntő ülés előtt már 5,40 százalékon áll, és ma délután újabb emelést jelenthet be az MNB a kiemelkedően magas, 9,5 százalékos infláció és az újra a 400 forint közelébe kerülő euróárfolyam szorításában.

Tavaly június óta ez 4,80 százalékpontos emelkedést jelent. Ennél még többet mond a lakossági hitelezéssel összefüggésben a pénzpiacon irányadónak számító egyhetes jegybanki betéti kamat, amely jelenleg 6,45 százalék. A kamatemelésekre reagálva a bankok is léptek, emiatt a lakáshitelek kamatai is egyre nagyobbak lettek.

Mennyibe kerültek a lakáshitelek egy éve és most?

A Bank360 lakáshitel kalkulátorának számításai alapján egy 15 millió forintos, a futamidő végéig fix kamatozású, piaci lakáshitelt jelentősen drágábban lehet már most is felvenni, mint 2021 májusában. Havi nettó 300 ezer forinttal és 20 éves futamidővel számolva egy évvel ezelőtt akár 4,55 százalékos teljes hiteldíj mutatóval (THM) is kaphatott egy ügyfél lakáshitelt. A havi törlesztőrészlet akkor 94 501 forint volt, a teljes visszafizetendő összeg pedig 22 686 840 forint.

Mára ugyanezekkel a feltételekkel a fix kamatozású kölcsönök között nem volt 7 százalék alatti THM. 7,45 százalékos THM-mel, havi 117 224 forintos törlesztőrészlettel érhető el lakáscélú kölcsön a fenti paraméterekkel. A teljes visszafizetendő összeg így 28 289 836 forint.

A különbség az egy évvel ezelőtt és a ma felvehető lakáshitelek között eszerint havonta közel 23 ezer forint, ha mindenképpen fix kamatozású kölcsönt vennénk fel. Egy év alatt tehát 24 százalékkal emelkedett a törlesztőrészlet összege, vagyis ennyivel drágábban kapunk ugyanolyan összegű és futamidejű jelzáloghitelt. A teljes futamidőre nézve pedig 5,6 millió forint a különbség. (Mindeközben a fogyasztói árak a legutóbbi, áprilisi adatok szerint 9,5 százalékkal nőttek egy év alatt.)

Egyre kisebb hitelhez juthat az adós

A drágulás nemcsak azt okozza, hogy többet kell fizetni a hitelért, hanem azt is, hogy kevesebbet lehet felvenni belőle. Bár a jövedelmek is emelkednek, a kamatemelés hatását nem feltétlenül ellensúlyozzák. Ugyanakkora jövedelemmel hónapról hónapra csökken a felvehető kölcsön összege.

Az MNB túlzott eladósodást megakadályozó eszköze, a jövedelemarányos törlesztési mutató (jtm) meggátolja, hogy a nettó jövedelmünkhöz képest túl magas törlesztőrészletet vállaljunk.

Maradva az előző példánál, havi nettó 300 ezer forintos nettó fizetésnél fix kamatozással legfeljebb 150 ezer forintos törlesztőrészletet vállalhat az ügyfél. Az egy évvel ezelőtti feltételekkel számolva akár 23,8 millió forint lakáshitelt is felvehetett úgy, hogy nem lépte túl ezt az összeget, a 2022. májusi feltételeket figyelembe véve viszont csak 19,1 millió forint lakáshitel felvételére lenne lehetősége ugyanazokkal a paraméterekkel.