Ami a Sberbankkal történt, egyedi eset. A magyar bankok stabilan működnek, a bankrendszer stabil. A bankok, a biztosítók, pénztárak is stabilak, a kitettségük nem éri el a kritikus szintet - közölte Kandrács Csaba, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke a jegybank sajtótájékoztatóján. Az európai szanálási hatóság végelszámolást indított a magyar Sberbank anyavállalatánál, az osztrák Sberbank Europe AG-nál. A Sberbank Magyarország Zrt. súlyos likviditási és tőkehelyzete miatt az MNB is visszavonta a hazai hitelintézet tevékenységi engedélyét és elrendelte annak végelszámolását.

Az osztrák anyacég alá tartozott a magyar leánycég. Az osztrák anyacég anyacége, az orosz Sberbank került nehéz helyzetbe, ez okozta a problémákat. Miután az orosz Sberbank likviditási problémákkal nézett szembe, a leányaival is ez történt, azok sem jutottak likviditáshoz. Ez a bizalmi válság vezetett problémákhoz. A cseh Sberbankot már pénteken megrohanták, ezért már aznap be kellett zári.

Nem volt rá vevő Magyarországon

Az Egységes Szanálási Testület ezért ült össze, és egyeztetett arról, mit lehet tenni, hogyan lehet segíteni az egyes bankok működését. Hétfőn kétnapos bankszünnapot rendeltek el az érintett hitelintézeteknél, hogy áttekintsék, milyen további lépések szükségesek. A cseh bank felszámolási helyzetbe került. A magyar banknál először betétkifizetési korlátozást kívántak bevezetni.

Időközben viszont kiderült, hogy az osztrák anyabankot fel fogják számolni, ami a magyar Sberbankot érzékenyen érintette, mivel nagyobb forrása volt az osztrák anyabanknál, ami így nem került volna vissza belátható időn belül Magyarországra. Innentől kezdve már nem csak likviditási, de tőkeprobléma is fennállt a magyar leánycégnél.

Volt olyan elképzelés is, hogy a magyar Sberbankot megvásárolja egy magyar cég, ez Horvátországban és Szlovéniában megtörtént. Ezt az MNB is megpróbálta, de nem volt olyan magyar piaci szereplő, amelyik átvette volna a bankot, amelynek tőkeproblémái lettek. Ezért az MNB a felszámolás mellett döntött.

Az OBA kártalanítja az ügyfeleket

Az ügyfeleket az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) fogja kártalanítani 100 ezer euróig, ami most 37 millió forint 10 munkanapon belül. A 10 munkanap akkor indul, amikor a Pénzügyminisztérium jóváhagyja a végelszámolást, ez a mai napon meg fog történni. Ha van más banknál számlájuk, arra kérhetik a kifizetést, ha nincs, akkor nyitniuk kell egy másik banknál számlát, ahová kérhetik a pénzt, harmadik esetként a postai kifizetést is kérhetik az ügyfelek. A kártalanítás határidőre le fog zajlani, ez az elmúlt években is mindig megtörtént. A kártalanítás automatikus, senkinek nem kell külön kérnie.

A Sberbank jól működő bank volt, a működése rendben volt, csak a külső körülmények miatt került nehéz helyzetbe. Kandrács azt reméli, mivel rendben lévő bankról van szó, hamarosan találhatnak rá vevőt, és akkor a fennmaradó kártérítési igényeket is ki tudják elégíteni.

A teljes bankrendszert tekintve a Sberbank részesedése 1 százalék körül volt a magyar piacon. Emiatt nem okoz pénzügyi stabilitási kockázatot a piacon a végelszámolása vagy felszámolása. Magyarországon egyedül a Sberbank volt orosz tulajdonban, az orosz kitettség a magyar piacon minimális, a többi hitelintézetet a SWIFT-korlátozás nem fogja érdemben érinteni. Az OBA már az elmúlt órákban elkezdte az információnyújtást az ügyfelek számára.