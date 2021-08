Csökkent valamelyest a vállalati hitelállomány a második negyedévben - derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss adataiból. A cégek teljes banki hiteltartozás június végén nem érte el a 9400 milliárd forintot, holott március végén még 9525,9 milliárdon tetőzött a volumen. Ez azonban nem jelenti azt, hogy valóban kevesebb is lett a magyarországi vállalatok adóssága, hiszen a csökkenésben szerepet játszott a forint erősödése is, ami hozzájárult a devizahitelek állományának mérséklődéséhez, valamint az is, hogy egyre több nagyvállalat cseréli le a hiteleit kötvényekre a Növekedési Kötvényprogramban (NKP). A kibocsátások eddigi volumene már megközelíti az 1500 milliárd forintot.

A második negyedéves visszaesés alapvetően csak néhány szektort érintett. Az egyik ilyen a vegyipar, kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás, gyógyszeripar volt, amelyben a devizahitelek állománya három hónap alatt 20, a teljes hitelállomány pedig több mint 30 százalékkal csökkent. A szektoron belül két nagy hazai cég, a Mol és a Richter is bocsátott ki kötvényeket ebben az időszakban, ez is lehetett az oka annak, hogy az ágazatban csökkent a hitelállomány. A másik szektor, amelynél visszaesés volt az elmúlt évben a hitelezésben, a gépipar volt.

Több szektorban csúcsra járt a hitelezés

Az ágazatok többségében viszont nőtt a hitelállomány, és több szektorban történelmi csúcson van. Ennek egyik oka, hogy a pandémia idején csúcsra járt a vállalati hitelezés részben az állami és jegybanki programoknak köszönhetően. Az MNB 2020 áprilisában indította el a Növekedési Hitelprogram (NHP) újabb konstrukcióját a hazai kkv-k forráshoz jutásának elősegítése érdekében. A részt vevő hitelintézetek az általuk 2021. július 30-ig beküldött adatszolgáltatás alapján 40416 vállalattal kötöttek hitel- vagy lízingszerződést, 2921 milliárd forint összegben. Ebből a jelenleg ténylegesen kinn lévő – azaz a már lehívott, de még nem törlesztett – állomány 2049 milliárd forint. A megkötött szerződések volumenének 37 százaléka új beruházási hitel vagy lízing, 53 százaléka forgóeszközhitel, 10 százaléka pedig korábbi beruházási hitel kiváltásához kapcsolódó ügylet volt.

Az agrárium volt az egyik nyertese az NHP programnak, az ágazatban 490 milliárd forinton tetőzött június végén a hitelállomány, ez 15 százalékos növekedés egyetlen év alatt. Az élelmiszeriparban is több mint 13 százalékos hitelvolumen-növekedést mértek 12 hónap alatt, igaz, ebben az ágazatban volt egy kis megtorpanás az utolsó negyedévben. A fémfeldolgozás szektorban is nőtt éves alapon a hitelállomány.

Az építőipar az állami családtámogatási programok egyik nyertese, ennek megfelelően a beruházási kedv is hatalmas az ágazatban. A hitelállomány 2009 után ismét elérte a 600 milliárd forintot, most azonban nem a frankhitelek árfolyamváltozása, hanem az új felvételek miatt. Az NHP egyik legaktívabb ágazata is az építőipar volt, csaknem 300 milliárd forinttal részesedtek a cégek a programban.

A turizmus a moratórium miatt úszhat a hitelben

A kereskedelmi szektor mintegy 700 milliárd forintnyi finanszírozáshoz jutott az NHP Hajrában. Ebben az ágazatban is történelmi csúcs közelében van a hitelállomány, lassan eléri az 1600 milliárd forintot, miután 15 százalékkal bővült egy év alatt. A vendéglátás, idegenforgalom, turizmus ágazatban is történelmi csúcson van a hitelállomány, meghaladja a 307 milliárd forintot, de ebben nem csak az új hitelek, hanem a törlesztési moratórium is szerepet játszhat. Vélhetően ez az egyik leginkább érintett ágazat, amelyben a legtöbb szereplő kérte a hitelek fizetésének felfüggesztését.

Az IT, az ingatlanszektor és az úgynevezett szakmai, tudományos, műszaki tevékenység, adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenységet végző cégek esetében viszont sokkal valószínűbb, hogy az új hitelek miatt nőtt tovább éves összevetésben két számjegyű mértékben a hitelállomány. Az ingatlanszektorban ismét 2 ezer milliárd forint fölött van a bankhitelek állománya, ez nagyjából 80 százalékos növekedés az öt évvel ezelőtti mélypont óta, ami akkor következett be, amikor a bankok a 2008-2009-es válság során bedőlt projekthitelektől megtisztították a portfólióikat.