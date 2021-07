A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2021. július 6-án meghirdetett, a tervek szerint 2021. októberében induló 200 milliárd forintos keretösszegű, várhatóan családok tízezreinek kedvező lakáshitelt biztosító Zöld Otthon Programját megelőzően – egyes megjelent pontatlan, téves sajtóhírekkel ellentétben – még nem indított korábban átfogó zöld lakáshitel-programot itthon a fogyasztók részére.

A jegybank ezzel szemben – 2019 februárjában megkezdett Zöld Programja keretében – tőkekövetelmény-kedvezmény programokat hirdetett meg, s nem az ügyfelek, hanem a hitelintézetek számára a zöld lakossági jelzáloghitelek, illetve a vállalati és önkormányzati hitelek volumenének bővítése céljából.

Ennek érdekében az MNB úgy javítja a bankszektor kockázati profilját és pozitív ösztönzőn keresztül úgy bátorítja a zöld hitelezést, hogy a részletes feltételrendszerben meghatározottaknak megfelelő, környezetileg fenntartható lakossági, vállalati és önkormányzati kitettségek adott évi tőkekövetelményének egy részét vagy egészét elengedi a tőkeszabályozás 2. pillérében. (A lakossági szegmensben az ügyfelek felé a 0,3 százalékkal olcsóbb THM-mel rendelkező termékek nyújtása is a kedvezmény feltétele.) A kedvezményt öt éven át biztosítja az MNB.

Zöld vállalati hitelek már vannak

A 2021 elején meghirdetett vállalati zöld tőkekövetelmény-kedvezmény eredményeként fél év alatt mérlegfőösszegük alapján már eddig is a magyarországi bankok 58 százaléka, 9 hitelintézet csatlakozott a programhoz. A naperőmű-finanszírozás terén a résztvevő bankok idén március végéig bő 93 milliárd forint zöld hitelt folyósítottak a program feltételei alapján. A zöld kötvények terén emellett a hitelintézetek március 31-ig bő 40 milliárd forint értékű finanszírozást nyújtottak (a szám folyamatosan nő tovább, hiszen azóta újabb zöld kötvénykibocsátásokra került sor).

A zöld kötvények olyan zöld beruházásokat finanszíroznak, melyek például az energiahatékony kereskedelmi ingatlanok fejlesztése, vagy éppen termelő vállalatok esetében környezetkímélőbb, kevesebb károsanyagkibocsátással vagy éppen vízfogyasztással együtt járó gyártást tesznek lehetővé. Az MNB NKP programja és a zöld tőkekövetelmény-kedvezmény program együttesen a régió egyik legzöldebb kötvénypiacát hozta létre.

Bővül a program

A program sikerére tekintettel az MNB jelenleg egyeztet a hitelintézetekkel arról, hogy az eddigieken túl további vállalati zöld hitelcélokra – így többek közt a fenntartható agráriumra, elektromobilitásra – is terjedjen majd ki tőkekövetelmény-kedvezmény programja.

Az MNB 2021 első hónapjaiban (még a Zöld Otthon Program hivatalos jegybanki bejelentése előtt) végzett felmérése szerint emellett a hazai hitelintézetek több mint fele tervezi – pl. az energiahatékonyságot szolgáló felújításokat vagy az új építésű ingatlanok adásvételét segítő – lakossági zöld lakáshitelek bevezetését is. Szinte kivétel nélkül mindannyian az MNB által nyújtott tőkekövetelménykedvezményt is igénybe tervezik venni. A tőkekövetelmény-program eddigi sikereinek további nagy lökést adhat a lakossági ágon, hogy 2022. június 30-tól csak legalább BB energiahatékonysági besorolású lakásokat lehet fejleszteni itthon, márpedig ez feltétele az MNB tőkekövetelmény-kedvezményének is.